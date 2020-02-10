Готовы ли российские вузы к переменам

Тема высшего образования стала ключевой на прошедшем совместном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Увеличение бюджетных мест, пересмотр подходов к аспирантуре, закрытие вузов-"пустышек" - сказано было немало. Готовы ли вузы к переменам?
Евгений Луков, проректор по образовательной деятельности Томского государственного университета (Проект 5-100):
- Участие университета в программе 5-100 предполагает постоянное развитие: появление новых образовательных программ и увеличение количества студентов как на бюджетной, так и на платной основе. Университет к этому полностью готов. Кроме того, мы вводим новые программы бакалавриата и магистратуры, в том числе на английском языке с участием экспертов мирового уровня. Поэтому в университет едут абитуриенты со всего мира. Конечно, все это требует и развития инфраструктуры. Строим новые объекты кампуса. Уже в марте 2020 года ТГУ введет в эксплуатацию новое общежитие.
Больше студентов - больше выпускников, о которых мы тоже должны подумать. Университет активно работает с компаниями и организациями, которые могут брать студентов на практику, чтобы к моменту получения диплома ребята были достаточно конкурентоспособны на рынке.
Будут ли сложности? Есть некоторые моменты, создающие не проблемы, а, скорее, затруднения. К примеру, вузы живут циклами. В стратегии развития вуза это пять лет. А контрольные цифры приема меняются ежегодно. Если синхронизировать планирование в вузах и в Минобрнауки по срокам, то нам было бы проще справляться с поставленными задачами.
Михаил Сагандыков, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Южно-уральского государственного университета:
- Любой вуз при наборе абитуриентов на бюджет стремится, во-первых, полностью заполнить все выделенные в рамках контрольных цифр приема места, а, во-вторых, принять самых сильных абитуриентов - с высокими баллами ЕГЭ, победителей и призеров олимпиад.
Что происходит у нас? Сейчас практически на все направления подготовки ребята поступают не только на бюджет, но и платное обучение. Значит, бюджетных мест не хватает. Более того, многие вообще не могут поступить в университет именно из-за нехватки мест. Так что увеличение будет очень кстати. Безусловно, ЮУрГУ сможет осуществить набор на все выделенные государством бюджетные места. Тем более, что в ЮУрГУ ежегодно растет число поступивших "высокобалльников" - выпускников, имеющих больше 230 баллов за три экзамена ЕГЭ.
Вуз сегодня проводит огромное число различных мероприятий по привлечению подготовленных выпускников школ и колледжей: олимпиады, конкурсы, профильные классы в школах и пр. По всем этим направлениям работа будет усилена.
Конечно, увеличение бюджетных мест потребует особого внимания и к преподавателям. Их тоже должно стать больше. Уже сейчас в ЮУрГУ создаются условия для молодых преподавателей, вчерашних аспирантов, работать к нам приезжают профессора ведущих российских и зарубежных вузов. Наконец, необходимо расширять материальную базу. Но увеличение бюджетных мест влечет и рост финансирования, поэтому с этой задачей университет справится.
Андрей Лученков, руководитель департамента довузовской подготовки и нового набора Сибирского федерального университета (Красноярск):
- Увеличение количества бюджетных мест как мера поддержки региональных вузов - хороший инструмент. Но, возможно, стоит рассмотреть и другие. Сейчас требования к ведущим московским и региональным вузам одинаковы, хотя спрос на наши кадры порой выше. Например, работодатели сегодня хорошо понимают: выпускники региональных вузов с большей долей вероятностью останутся работать на месторождениях края, а столичные жители с вряд ли рассмотрят перспективу работы в регионах.
А ожидаемые риски - как ни странно, возможное снижение качества приема. Не секрет, что значительная часть одаренных и мотивированных абитуриентов сейчас выбирают столичные вузы. При этом часто качество образования проигрывает престижу и определенному образу жизни. Несмотря на то, что Красноярск - город с миллионным населением, отток мы фиксируем.
Что касается СФУ, то мы готовы к росту. Кампус СФУ серьезно прирос корпусами и общежитиями, которые были построены к проведению Всемирной зимней универсиады в Красноярске в 2019 году. Мы, безусловно, готовы справиться с увеличенным набором. Как минимум, увеличить его в 2 раза - с 3 тысяч до 6 тысяч первокурсников.
Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета (Екатеринбург):
- Уральский федеральный университет поддерживает планы по увеличению числа бюджетных мест. Для поддержания качества образовательного процесса мы переходим к модели цифрового университета - внедряем новые образовательные технологии, цифровые сервисы для студентов, преподавателей и компаний-работодателей. Так, уже 16 тысяч студентов УрФУ обучаются с применением онлайн-курсов.
Один из главных вызовов, что стоит перед нами в связи с планируемым ростом бюджетных мест - развитие университетской инфраструктуры. Рассчитываем, что государство продолжит поддержку материальной базы, лабораторий, ремонта и содержания учебных зданий. Это станет значительной мерой поддержки для вузов в регионах. В этом плане мы также рассчитываем на проведение в Екатеринбурге Всемирных университетских игр летом 2023 года - деревня Универсиады станет новым кампусом УрФУ с современными общежитиями и учебными корпусами.