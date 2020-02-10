Готовы ли российские вузы к переменам

С 2021 года в России ежегодно будет увеличиваться количество бюджетных мест - их отдадут вузам тех регионов, которым нужны современные, молодые перспективные кадры, заявил президент РФ Владимир Путин. За четыре года на эти цели будет выделено дополнительно порядка 70 миллиардов рублей.

Тема высшего образования стала ключевой на прошедшем совместном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Увеличение бюджетных мест, пересмотр подходов к аспирантуре, закрытие вузов-"пустышек" - сказано было немало. Готовы ли вузы к переменам?

Евгений Луков, проректор по образовательной деятельности Томского государственного университета (Проект 5-100):

- Участие университета в программе 5-100 предполагает постоянное развитие: появление новых образовательных программ и увеличение количества студентов как на бюджетной, так и на платной основе. Университет к этому полностью готов. Кроме того, мы вводим новые программы бакалавриата и магистратуры, в том числе на английском языке с участием экспертов мирового уровня. Поэтому в университет едут абитуриенты со всего мира. Конечно, все это требует и развития инфраструктуры. Строим новые объекты кампуса. Уже в марте 2020 года ТГУ введет в эксплуатацию новое общежитие.

Больше студентов - больше выпускников, о которых мы тоже должны подумать. Университет активно работает с компаниями и организациями, которые могут брать студентов на практику, чтобы к моменту получения диплома ребята были достаточно конкурентоспособны на рынке.

Будут ли сложности? Есть некоторые моменты, создающие не проблемы, а, скорее, затруднения. К примеру, вузы живут циклами. В стратегии развития вуза это пять лет. А контрольные цифры приема меняются ежегодно. Если синхронизировать планирование в вузах и в Минобрнауки по срокам, то нам было бы проще справляться с поставленными задачами.

Михаил Сагандыков, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Южно-уральского государственного университета:

- Любой вуз при наборе абитуриентов на бюджет стремится, во-первых, полностью заполнить все выделенные в рамках контрольных цифр приема места, а, во-вторых, принять самых сильных абитуриентов - с высокими баллами ЕГЭ, победителей и призеров олимпиад.

Что происходит у нас? Сейчас практически на все направления подготовки ребята поступают не только на бюджет, но и платное обучение. Значит, бюджетных мест не хватает. Более того, многие вообще не могут поступить в университет именно из-за нехватки мест. Так что увеличение будет очень кстати. Безусловно, ЮУрГУ сможет осуществить набор на все выделенные государством бюджетные места. Тем более, что в ЮУрГУ ежегодно растет число поступивших "высокобалльников" - выпускников, имеющих больше 230 баллов за три экзамена ЕГЭ.

Вуз сегодня проводит огромное число различных мероприятий по привлечению подготовленных выпускников школ и колледжей: олимпиады, конкурсы, профильные классы в школах и пр. По всем этим направлениям работа будет усилена.

Конечно, увеличение бюджетных мест потребует особого внимания и к преподавателям. Их тоже должно стать больше. Уже сейчас в ЮУрГУ создаются условия для молодых преподавателей, вчерашних аспирантов, работать к нам приезжают профессора ведущих российских и зарубежных вузов. Наконец, необходимо расширять материальную базу. Но увеличение бюджетных мест влечет и рост финансирования, поэтому с этой задачей университет справится.

Андрей Лученков, руководитель департамента довузовской подготовки и нового набора Сибирского федерального университета (Красноярск):

- Увеличение количества бюджетных мест как мера поддержки региональных вузов - хороший инструмент. Но, возможно, стоит рассмотреть и другие. Сейчас требования к ведущим московским и региональным вузам одинаковы, хотя спрос на наши кадры порой выше. Например, работодатели сегодня хорошо понимают: выпускники региональных вузов с большей долей вероятностью останутся работать на месторождениях края, а столичные жители с вряд ли рассмотрят перспективу работы в регионах.

А ожидаемые риски - как ни странно, возможное снижение качества приема. Не секрет, что значительная часть одаренных и мотивированных абитуриентов сейчас выбирают столичные вузы. При этом часто качество образования проигрывает престижу и определенному образу жизни. Несмотря на то, что Красноярск - город с миллионным населением, отток мы фиксируем.

Что касается СФУ, то мы готовы к росту. Кампус СФУ серьезно прирос корпусами и общежитиями, которые были построены к проведению Всемирной зимней универсиады в Красноярске в 2019 году. Мы, безусловно, готовы справиться с увеличенным набором. Как минимум, увеличить его в 2 раза - с 3 тысяч до 6 тысяч первокурсников.

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета (Екатеринбург):

- Уральский федеральный университет поддерживает планы по увеличению числа бюджетных мест. Для поддержания качества образовательного процесса мы переходим к модели цифрового университета - внедряем новые образовательные технологии, цифровые сервисы для студентов, преподавателей и компаний-работодателей. Так, уже 16 тысяч студентов УрФУ обучаются с применением онлайн-курсов.

Один из главных вызовов, что стоит перед нами в связи с планируемым ростом бюджетных мест - развитие университетской инфраструктуры. Рассчитываем, что государство продолжит поддержку материальной базы, лабораторий, ремонта и содержания учебных зданий. Это станет значительной мерой поддержки для вузов в регионах. В этом плане мы также рассчитываем на проведение в Екатеринбурге Всемирных университетских игр летом 2023 года - деревня Универсиады станет новым кампусом УрФУ с современными общежитиями и учебными корпусами.