В Кузбассе возбудили уголовные дела после схода снега с крыш

В минувшую субботу в городе Мыски в больницу попали 68-летняя пенсионерка и 15-летний подросток. По версии следствия, на улице Мира их накрыла снежная глыба, обвалившаяся с крыши трехэтажного здания. Скорую помощь вызвали очевидцы.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Дело, как сообщили "РГ" в областном следственном управлении СК РФ, возбуждено по части первой статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Потерпевшим проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить характер повреждений и тяжесть нанесенного здоровью вреда. У обслуживающей жилой дом управляющей компании при обыске изъяты документы, включая учредительные, должностные и договорные.

А в Таштагольском районе расследуется аналогичный инцидент на горнолыжном курорте Шерегеш. По предварительным данным, рабочие убирали снег с кровли одного из местных кафе на горе Зеленой. Сигнальной лентой предварительно огородили центральную часть здания. Но снежная масса сошла чуть правее, рухнув на торговую палатку, где в тот момент находились люди. В результате с травмами различной степени тяжести к медикам обратились две туристки - 42-х и 28-ми лет. По некоторым данным, у одной из них в больнице Таштагола диагностировали закрытый неосложненный компрессионный перелом двух позвонков, вторая, к счастью, отделалась ушибом спины.

Сообщения о случаях схода снега и наледи поступают и из других территорий Кузбасса. Так, например, в Новокузнецке сорвавшийся с кровли кусок льда повредил несколько автомобилей (включая служебную машину судебных приставов), припаркованных во дворе на улице Куйбышева.