Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.02.2020 12:07
Рубрика: Видео

Видео: два автомобиля врезались, спеша занять место на парковке

Текст: Вадим Давыденко

В известной всем игре "Музыкальные стулья", рассчитанной на детсадовский и младший школьный возраст, проигравшим считается тот, кто не успеет по условному сигналу занять свободный стул. А выигрывает самый проворный, тот, у кого реакция лучше, кто первым сумеет оказаться на свободном месте.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: водитель сбил двух мотоциклистов открытыми дверьми машины

Именно так, по-детсадовски, действовали герои этого видео, владельцы черной Honda и серебристой Toyota (игра, к слову, проходила на улице Баррикад в восточной части Иркутска). Завидев на противоположной стороне дороги свободное место на парковке, оба водителя синхронно сделали левый поворот через сплошную и устремились к заветной цели.

Судя по видео, успели оба, да вот только втиснуться в узкое пространство им не удалось.

Победителя гонки скоро выявит городское управление ГИБДД, которое оценит и пересечение обеими машинами сплошной линии, и ущерб, нанесенный другим припаркованным автомобилям.

Автоподстава не удалась: женщина картинно упала посреди дороги
Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина
#видео #авто