Видео: два автомобиля врезались, спеша занять место на парковке

В известной всем игре "Музыкальные стулья", рассчитанной на детсадовский и младший школьный возраст, проигравшим считается тот, кто не успеет по условному сигналу занять свободный стул. А выигрывает самый проворный, тот, у кого реакция лучше, кто первым сумеет оказаться на свободном месте.

Именно так, по-детсадовски, действовали герои этого видео, владельцы черной Honda и серебристой Toyota (игра, к слову, проходила на улице Баррикад в восточной части Иркутска). Завидев на противоположной стороне дороги свободное место на парковке, оба водителя синхронно сделали левый поворот через сплошную и устремились к заветной цели.

Судя по видео, успели оба, да вот только втиснуться в узкое пространство им не удалось.

Победителя гонки скоро выявит городское управление ГИБДД, которое оценит и пересечение обеими машинами сплошной линии, и ущерб, нанесенный другим припаркованным автомобилям.