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10.02.2020 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре могут отправить на лечение

Текст: Марина Ледяева (Ненецкий округ)

Нарьян-Марский городской суд рассмотрит уголовное дело о направлении обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду "Сказка" на принудительное лечение.

Фото: ТАСС
СК завершил расследование дела об убийстве в детсаду Нарьян-Мара

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Архангельской области и НАО, следствие пришло к выводу о необходимости такой меры на основе выводов психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в национальном медицинском исследовательском центре имени Сербского в Москве. Она установила, что 36-летний житель Нарьян-Мара, обвиняемый в убийстве ребенка, страдает психическим расстройством. По выводам экспертов, в момент совершения преступления он не осознавал характера своих действий. В связи с этим обвиняемый должен проходить лечение в психиатрической больнице.

- Поскольку фигурант признан невменяемым, уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера. Других вариантов в таких случаях быть не может, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Архангельской области и НАО Светлана Тарнаева.

По данным следствия, 31 октября 2019 года во время "тихого часа" обвиняемый позвонил в домофон на центральном входе в детский сад "Сказка". Охранник дистанционно открыл ему дверь, не задав никаких вопросов, после чего он стал обвиняемым по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Посетитель поднялся на второй этаж, вошел в помещение группы и убил ножом шестилетнего мальчика. Воспитатель попыталась остановить преступника, но ей это не удалось. Охранник и рабочий удерживали мужчину на месте преступления до прибытия правоохранителей.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар

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