СК завершил расследование дела об убийстве в детсаду Нарьян-Мара

Закончено следствие по делу об убийстве шестилетнего мальчика в детском саду "Сказка", что находится в Нарьян-Маре. Зарезавшему ребенка преступнику предстоит принудительное лечение.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО, было установлено, что 36-летний житель Нарьян-Мара 31 октября минувшего года позвонил в домофон детского сада "Сказка" и был беспрепятственно пропущен охранником в помещение детского учреждения во время тихого часа.

Преступник поднялся на второй этаж и, оттолкнув пытавшуюся воспрепятствовать ему воспитательницу, оказался в одной из спален. Пока сотрудники детсада звали на помощь и нажимали тревожную кнопку, мужчина нанес несколько ножевых ранений ребенку, которые оказались смертельными. Подоспевшие охранник и рабочий детсада удерживали убийцу до прибытия правоохранителей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего"), а после назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Медики пришли к выводу, что мужчина страдает психическим заболеванием и в момент совершения убийства не мог руководить своими действиями.

Сейчас с материалами знакомится защита фигуранта уголовного дела, после чего оно будет передано в суд для решения вопроса о направлении обвиняемого в специализированное медицинское учреждение.