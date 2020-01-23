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23.01.2020 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завершил расследование дела об убийстве в детсаду Нарьян-Мара

Текст: Евгений Малышев (Ненецкий АО)

Закончено следствие по делу об убийстве шестилетнего мальчика в детском саду "Сказка", что находится в Нарьян-Маре. Зарезавшему ребенка преступнику предстоит принудительное лечение.

Фото: ТАСС
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Как сообщает Следственное управление СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО, было установлено, что 36-летний житель Нарьян-Мара 31 октября минувшего года позвонил в домофон детского сада "Сказка" и был беспрепятственно пропущен охранником в помещение детского учреждения во время тихого часа.

Преступник поднялся на второй этаж и, оттолкнув пытавшуюся воспрепятствовать ему воспитательницу, оказался в одной из спален. Пока сотрудники детсада звали на помощь и нажимали тревожную кнопку, мужчина нанес несколько ножевых ранений ребенку, которые оказались смертельными. Подоспевшие охранник и рабочий детсада удерживали убийцу до прибытия правоохранителей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего"), а после назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Медики пришли к выводу, что мужчина страдает психическим заболеванием и в момент совершения убийства не мог руководить своими действиями.

Сейчас с материалами знакомится защита фигуранта уголовного дела, после чего оно будет передано в суд для решения вопроса о направлении обвиняемого в специализированное медицинское учреждение.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Ненецкий АО СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар

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