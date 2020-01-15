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15.01.2020 11:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре признали невменяемым

Текст: Марина Ледяева (Нарьян-Мар)

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала жителя Нарьян-Мара, обвиняемого в убийстве ребенка в детском саду, невменяемым. По выводам экспертов, 36-летний мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении.

Как сообщает следком по Архангельской области и НАО, стационарная экспертиза проводилась в федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве.

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Вопрос о психическом состоянии обвиняемого встал сразу после его задержания на месте преступления. Мужчина заявил следователю, что убить ребенка его заставили голоса в голове. Также он говорил про сатану и жертвоприношение. Обвиняемый состоял на учете в наркодиспансере в связи с хроническим алкоголизмом. По данным следствия, убийство он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

- Теперь уголовное дело будет направлено в суд для применения мер медицинского характера, - пояснила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Архангельской области Светлана Тарнаева.

После трагедии в нарьян-марском детском саду "Сказка" также было возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего охранника, который беспрепятственно впустил постороннего в здание. Следком региона завершил расследование, дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Сотрудник частного охранного предприятия обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть ребенка.

По данным следствия, 31 октября 2019 года во время тихого часа - около 13.30 - обвиняемый в убийстве подошел к двери детского сада и позвонил в домофон. Охранник, не покидая своей комнаты и даже не спросив посетителя о цели визита, дистанционно открыл дверь.

Злоумышленник поднялся на второй этаж и вошел в спальню подготовительной группы. Дети уже лежали в кроватках. Воспитатель попыталась не пустить мужчину в спальню, но он оттолкнул ее, подошел к одной из кроватей и ударил шестилетнего мальчика ножом в шею. Ребенок скончался на месте.

Второй воспитатель сразу после появления злоумышленника побежала за помощью. Сотрудник учреждения по хозчасти нажала "тревожную" кнопку, но было уже поздно. Охранник и рабочий детсада удерживали злоумышленника на месте до прибытия сотрудников Росгвардии и полиции.

К моменту трагедии охранник отработал на этом месте менее двух месяцев. Свою вину он признал частично. Следствию он пояснил, что принял посетителя за отца одного из воспитанников.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар

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