Обвиняемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре признали невменяемым

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала жителя Нарьян-Мара, обвиняемого в убийстве ребенка в детском саду, невменяемым. По выводам экспертов, 36-летний мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении.

Как сообщает следком по Архангельской области и НАО, стационарная экспертиза проводилась в федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве.

Вопрос о психическом состоянии обвиняемого встал сразу после его задержания на месте преступления. Мужчина заявил следователю, что убить ребенка его заставили голоса в голове. Также он говорил про сатану и жертвоприношение. Обвиняемый состоял на учете в наркодиспансере в связи с хроническим алкоголизмом. По данным следствия, убийство он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

- Теперь уголовное дело будет направлено в суд для применения мер медицинского характера, - пояснила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Архангельской области Светлана Тарнаева.

После трагедии в нарьян-марском детском саду "Сказка" также было возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего охранника, который беспрепятственно впустил постороннего в здание. Следком региона завершил расследование, дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Сотрудник частного охранного предприятия обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть ребенка.

По данным следствия, 31 октября 2019 года во время тихого часа - около 13.30 - обвиняемый в убийстве подошел к двери детского сада и позвонил в домофон. Охранник, не покидая своей комнаты и даже не спросив посетителя о цели визита, дистанционно открыл дверь.

Злоумышленник поднялся на второй этаж и вошел в спальню подготовительной группы. Дети уже лежали в кроватках. Воспитатель попыталась не пустить мужчину в спальню, но он оттолкнул ее, подошел к одной из кроватей и ударил шестилетнего мальчика ножом в шею. Ребенок скончался на месте.

Второй воспитатель сразу после появления злоумышленника побежала за помощью. Сотрудник учреждения по хозчасти нажала "тревожную" кнопку, но было уже поздно. Охранник и рабочий детсада удерживали злоумышленника на месте до прибытия сотрудников Росгвардии и полиции.

К моменту трагедии охранник отработал на этом месте менее двух месяцев. Свою вину он признал частично. Следствию он пояснил, что принял посетителя за отца одного из воспитанников.