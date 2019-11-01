В Нарьян-Маре суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка

Городской суд Нарьян-Мара избрал 36-летнему подозреваемому в убийстве шестилетнего мальчика меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает пресс-служба регионального следкома, в суде мужчина отказался давать показания. В ближайшее время следствие предъявит ему обвинение в убийстве малолетнего ребенка.

Кроме того, у правоохранительных органов есть вопросы к сотруднику частного охранного предприятия "Святогоръ", который беспрепятственно впустил в детский сад пьяного вооруженного человека. Тот позвонил в домофон на входе, а охранник, не выходя из своей комнаты и не задавая вопросов, дистанционно открыл дверь, поскольку подумал, что это отец одного из воспитанников пришел за своим ребенком.

Сотрудник ЧОПа подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть ребенка.

Также заведено дело о халатности в отношении должностных лиц центра развития ребенка - детского сада "Сказка", которые не обеспечили безопасность детей в детском учреждении.

Трагедия произошла 31 октября во время тихого часа, когда преступник убил ножом мальчика. Подозреваемый состоит на учете как хронический алкоголик, свои действия он объяснил помешательством и указанием неких сил убить ребенка ради вечной жизни.