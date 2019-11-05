СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре следственные органы СКР предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка 36-летнему мужчине, который был задержан по горячим следам после трагедии в детском саду "Сказка".

Как сообщает Следком РФ, 31 октября обвиняемый позвонил в домофон на центральном входе в детское учреждение. Дверь была заперта электронным устройством. По данным следствия, охранник ООО ОП "Святогоръ" дистанционно открыл постороннему человеку дверь, поскольку принял его за отца кого-то из детей.

Обвиняемый беспрепятственно вошел в здание и поднялся на второй этаж в спальную комнату. В детсаду был тихий час, дети лежали в кроватях. Одна из воспитательниц попыталась не пустить преступника в спальню, но он оттолкнул женщину, подошел к кровати, где спал шестилетний мальчик, и ударил его ножом в шею.

Когда обвиняемый появился в помещении группы, вторая воспитательница побежала звать на помощь. Няня привела на место охранника, а сотрудник детсада по хозяйственной части нажала "тревожную" кнопку. Персонал удерживал обвиняемого на месте преступления, пока не прибыли сотрудники Росгвардии и полиции.

На допросе задержанный признал вину и раскаялся. Он заявил, что совершил убийство в состоянии опьянения. Обвиняемый пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Официально он нигде не работает.

Следствие предъявило обвинение и сотруднику ЧОПа, который открыл дверь злоумышленнику. Свою вину охранник признал лишь частично. Ему вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть ребенка.

Суд заключил обоих обвиняемых под стражу.

Также расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц центра развития ребенка - детского сада "Сказка", не обеспечивших безопасность детей. Обвинение по нему пока не предъявлено.

После выходных детский сад возобновил работу, за исключением группы, в которой произошла трагедия. По информации пресс-службы администрации НАО, после случившегося в большинстве детсадов округа ужесточили пропускной режим. У входа в них дежурят охранники со списками воспитанников, посетителей пускают только по паспортам.