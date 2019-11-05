Новости

В Приангарье полиция и ФСБ задержали группу "черных лесорубов" 12:12
Москва примет Всемирную шахматную Олимпиаду в 2020 году 12:06
В Томске руководителя Свидетелей Иеговы посадили на 6 лет 12:05
В Перми готовятся к паводку из-за сильных осадков 12:01
Госиспытания БМП-2М с новым боевым модулем завершатся до 1 декабря 12:00
Kia показала прототип кроссовера будущего 12:00
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре 11:53
Итальянские кардиологи советуют пить пять эспрессо в день для здоровья 11:46
На Урале проверят данные о дебоше начальника полиции в сауне 11:40
В Минске оценили комфорт новых поездов метро 11:40
Mazda CX-5 получила в России зимнюю спецверсию 11:40
Иск на 100 триллионов рублей был подан из-за блокировки в "Одноклассниках" 11:36
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 11:35
В Рязани при пожаре погибли два человека 11:35
Шварценеггер признался, что подставил Сталлоне 11:34
Промоутер Ковалева заявила, что боксеру нужно отдохнуть от выступлений 11:30
На жительницу Тюменской области завели дело за кражу дорогого кота 11:29
Фото: Киану Ривз вышел в свет с дамой своего сердца 11:26
В Приморье из-за ветра приостановили погрузку белух на суда 11:25
СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве ребенка в Нарьян-Маре 11:24
Тизер: Аль Пачино преследует нацистов в сериале "Охота" 11:19
Дмитрий Певцов: Зрители развращены блокбастерами 11:10
На Урале младенец отравился крысиным ядом 11:05
Тренер "Спартака" Тедеско: Мы не можем научить команду играть за неделю 11:03
На энергоблоке БелАЭС завершились испытания гермооболочки 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Работу разведки показали на видео
Работу разведки показали на видео
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Какой будет автотрасса Москва - Казань
Какой будет автотрасса Москва - Казань
05.11.2019 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Текст: Марина Ледяева (Ненецкий АО)

В Нарьян-Маре следственные органы СКР предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка 36-летнему мужчине, который был задержан по горячим следам после трагедии в детском саду "Сказка".

В НАО отменили праздничные мероприятия из-за трагедии в детсаду

Как сообщает Следком РФ, 31 октября обвиняемый позвонил в домофон на центральном входе в детское учреждение. Дверь была заперта электронным устройством. По данным следствия, охранник ООО ОП "Святогоръ" дистанционно открыл постороннему человеку дверь, поскольку принял его за отца кого-то из детей.

Обвиняемый беспрепятственно вошел в здание и поднялся на второй этаж в спальную комнату. В детсаду был тихий час, дети лежали в кроватях. Одна из воспитательниц попыталась не пустить преступника в спальню, но он оттолкнул женщину, подошел к кровати, где спал шестилетний мальчик, и ударил его ножом в шею.

Когда обвиняемый появился в помещении группы, вторая воспитательница побежала звать на помощь. Няня привела на место охранника, а сотрудник детсада по хозяйственной части нажала "тревожную" кнопку. Персонал удерживал обвиняемого на месте преступления, пока не прибыли сотрудники Росгвардии и полиции.

На допросе задержанный признал вину и раскаялся. Он заявил, что совершил убийство в состоянии опьянения. Обвиняемый пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Официально он нигде не работает.

Следствие предъявило обвинение и сотруднику ЧОПа, который открыл дверь злоумышленнику. Свою вину охранник признал лишь частично. Ему вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть ребенка.

Суд заключил обоих обвиняемых под стражу.

В НАО работников детсада заподозрили в халатности после смерти ребенка

Также расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц центра развития ребенка - детского сада "Сказка", не обеспечивших безопасность детей. Обвинение по нему пока не предъявлено.

После выходных детский сад возобновил работу, за исключением группы, в которой произошла трагедия. По информации пресс-службы администрации НАО, после случившегося в большинстве детсадов округа ужесточили пропускной режим. У входа в них дежурят охранники со списками воспитанников, посетителей пускают только по паспортам.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин выдвинут на должность Председателя ПА ОДКБ
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Украина объявила о готовности к прекращению транзита российского газа
В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС