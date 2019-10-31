Пьяный мужчина проник в детский сад и убил ножом ребенка

Спокойный и благополучный город Нарьян-Мар не может оправиться от шока: во время тихого часа пьяный мужчина беспрепятственно проник в здание детского сада "Сказка", поднялся в спальню и ударил ножом шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте. Дети в это время готовились ко сну, все произошло на глазах у других ребят и воспитателей, которые не смогли помешать преступнику.

По предварительной версии, сотрудник частного охранного предприятия дистанционно открыл дверь злоумышленнику, приняв его за отца кого-то из воспитанников. Подозреваемого задержали по горячим следам. Это 36-летний житель Нарьян-Мара, который ранее состоял на учете в наркодиспансере в связи с хроническим алкоголизмом и привлекался к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики.

На видеозаписи задержания заметно, что у подозреваемого сильно трясутся руки. В следственном отделе он признался в убийстве. На вопрос о причине ответил: "Крыша поехала". И рассказал о какой-то книге, которая обещала ему и его близким вечную и богатую жизнь, если он убьет маленького ребенка. Как сообщили в региональном следкоме, подозреваемый пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование преступления под личный контроль. Жители Нарьян-Мара приносят к зданию детского сада свечи, цветы и мягкие игрушки.