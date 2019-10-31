Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка

В Нарьян-Маре возле детского сада "Сказка", где сегодня днем убили шестилетнего мальчика, возник стихийный мемориал, сообщает администрация региона.

Горожане несут цветы и свечи к ограде учреждения, через которую так легко проник убийца.

Случившееся стало шоком для горожан. Нарьян-Мар - это небольшой город, здесь проживает немногим более 20 тысяч человек, здесь все на виду.

В сводки происшествий столица Ненецкого автономного округа попадает крайне редко.

Сегодня здесь произошла трагедия. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в детский сад и ударил ножом в шею шестилетнего мальчика. Ребенок скончался до приезда врачей. Нападавшего задержали, сейчас он дает показания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, ход расследования находится на личном контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.