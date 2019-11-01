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01.11.2019 10:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны действия воспитателей при нападении на детсад в НАО

Текст: Марина Ледяева (Нарьян-Мар)

В момент нападения на ребенка воспитатели детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре находились в помещении группы и попытались помешать преступнику. Об этом "РГ" сообщили в следственном управлении СК РФ по Архангельской области и НАО.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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- По данным следствия, тихий час уже начался, все дети находились в кроватях, кто-то из них спал, кто-то нет, - рассказала старший помощник руководителя регионального следкома Светлана Тарнаева. - Воспитатели находились в помещении группы и попытались остановить преступника, но это им не удалось.

Как сообщили в администрации НАО, 1 ноября детский сад "Сказка" закрыт для посещения. С близкими погибшего мальчика, а также с детьми, посещающими эту группу, и их родителями работают психологи.

Накануне, 31 октября, в детсад без каких-либо препятствий со стороны охраны вошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и напал с ножом на шестилетнего мальчика. Ребенок погиб на месте. Преступника сразу задержали. Он состоит на учете в связи с хроническим алкоголизмом и объясняет свои действия тем, что у него "поехала крыша". Сегодня Нарьян-Марский городской суд изберет ему меру пресечения.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар
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