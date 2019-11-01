Стали известны действия воспитателей при нападении на детсад в НАО

В момент нападения на ребенка воспитатели детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре находились в помещении группы и попытались помешать преступнику. Об этом "РГ" сообщили в следственном управлении СК РФ по Архангельской области и НАО.

- По данным следствия, тихий час уже начался, все дети находились в кроватях, кто-то из них спал, кто-то нет, - рассказала старший помощник руководителя регионального следкома Светлана Тарнаева. - Воспитатели находились в помещении группы и попытались остановить преступника, но это им не удалось.

Как сообщили в администрации НАО, 1 ноября детский сад "Сказка" закрыт для посещения. С близкими погибшего мальчика, а также с детьми, посещающими эту группу, и их родителями работают психологи.

Накануне, 31 октября, в детсад без каких-либо препятствий со стороны охраны вошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и напал с ножом на шестилетнего мальчика. Ребенок погиб на месте. Преступника сразу задержали. Он состоит на учете в связи с хроническим алкоголизмом и объясняет свои действия тем, что у него "поехала крыша". Сегодня Нарьян-Марский городской суд изберет ему меру пресечения.