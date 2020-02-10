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10.02.2020 18:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Петербургом утонул пенсионер, попытавшийся спасти свою собаку

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В деревне Любань Тосненского района Ленинградской области утонул 73-летний мужчина. Пенсионер бросился в реку Тигода, пытаясь спасти свою тонущую собаку. Пса тоже спасти не удалось, сообщает "Комсомольская правда".

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По данным издания, трагедия произошла вечером. Пенсионер заметил, что собака убежала по снегу к реке и бросился за ней. Собака выбежала на лед, тот проломился, животное начало тонуть. Пенсионер попытался вытащить собаку, но лед проломился и под ним.

Тело мужчины нашли водолазы. Следователи начали проверку всех обстоятельств случившегося.

Стоит отметить, что в минувшие выходные в Тосненском районе утонули три человека. Все они провалились под лед. По этим факта Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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