Под Петербургом утонул пенсионер, попытавшийся спасти свою собаку

В деревне Любань Тосненского района Ленинградской области утонул 73-летний мужчина. Пенсионер бросился в реку Тигода, пытаясь спасти свою тонущую собаку. Пса тоже спасти не удалось, сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, трагедия произошла вечером. Пенсионер заметил, что собака убежала по снегу к реке и бросился за ней. Собака выбежала на лед, тот проломился, животное начало тонуть. Пенсионер попытался вытащить собаку, но лед проломился и под ним.

Тело мужчины нашли водолазы. Следователи начали проверку всех обстоятельств случившегося.

Стоит отметить, что в минувшие выходные в Тосненском районе утонули три человека. Все они провалились под лед. По этим факта Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело.