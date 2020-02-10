Стало известно, куда россияне чаще всего ездят на поездах

Десять с половиной процентов от всех проданных железнодорожных билетов приходится на направление Москва-Петербург. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Туту.ру" в ходе исследования самых популярных железнодорожных направлений в стране этой зимой.

Зимой прошлого года данное направление также оказалось самым востребованным в стране. Но тогда на поезда между двумя столицами пришлось 11,2 процента от всех проданных билетов. В среднем за билет пассажиры платят 2768 рублей.

На втором месте направление Москва-Нижний Новгород. На него пришлось 2,2 процента от всех проданных билетов, средняя цена поездки - 1792 рубля. Далее следует маршрут Москва-Казань, доля билетов 1,4 процента.

По 1,3 процента от всех проданных билетов пришлись на Брянск, Воронеж и Ярославль. Все поезда с отправлением из Москвы. По 1,2 процента пришлось на Владимир, Иваново, Белгород и Тулу, здесь также поезда отправляются из Москвы.

В заграничном сегменте картина немного иная. Первые два места у московских направлений. 14,7 процента от всех проданных билетов приходятся на направление до Минска, 5,6 - до Киева. На третьем месте направление Петербург-Хельсинки, на него пришлось 3,8 процента от всех проданных билетов этой зимой.