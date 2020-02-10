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10.02.2020 20:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти студент колледжа умер на уроке физкультуры

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области следователи начали проверку обстоятельств, при которых на занятиях по физкультуре в колледже скончался несовершеннолетний студент. Парню было 16 лет, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

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Трагедия произошла в Волховском колледже транспортного строительства. Молодой человек умер до приезда врачей.

Сейчас начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда учащиеся гибнут на занятиях по физкультуре. Так, осенью прошлого года такие случаи зафиксированы в Марий Эл и на Алтае. 7 февраля в подмосковном Подольске на уроке физкультуры умер ученик девятого класса.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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