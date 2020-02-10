В Крыму экипажу сейнера "Норд" снова пообещали купить судно

Растянувшаяся более чем на год история с приобретением нового судна для рыбаков сейнера "Норд", в октябре 2018 года вернувшихся из украинского плена, все еще ждет своего логического завершения. На этот раз помощь морякам пообещал подавший в отставку министр промышленной политики республики Андрей Васюта. Судно моряки обязательно получат, заверил экс-министр, не уточнив когда.

Обещание Андрея Васюты по сути стало ответом на заявление директора рыболовецкого колхоза имени Первого Мая Сергея Лескова, владевшего "Нордом" до его захвата украинскими пограничниками. Вопрос о покупке нового корабля Лесков назвал "проектом выживания", поскольку конфискованный украинскими властями сейнер был кормильцем для 20 семей рыбаков. С октября по настоящее время состоялись уже три тендера на покупку нового корабля, но безрезультатно. Последняя надежда исчезла, когда стали известны условия нового тендера, в котором судовладельцы "Норда" готовы были участвовать собственными средствами.

- Устроители объявили условия: лот оценен более чем в 10 раз дороже разумного уровня и почти в пять раз превышает все наши скромные возможности, - сообщил Сергей Лесков. - После 22 месяцев при отсутствии поддержки и компенсации, перечисляя все необходимые платежи в бюджет, мы не в состоянии соответствовать запросам крымских чиновников, которые формально подошли к этому делу, как к коммерческому аукциону.

По словам Лескова, рыбколхоз сейчас особенно нуждается в помощи государства в виде снижения налоговой и административной нагрузки, чтобы не допустить банкротства одного из старейших в Крыму предприятий, которому исполнилось 90 лет.

Подавший в отставку на прошлой неделе по состоянию здоровья Андрей Васюта, комментируя заявление судовладельцев, отметил, что ситуация вокруг покупки нового корабля не так однозначна, как ее стараются представить. Помимо экипажа и правительства в нем участвуют предприниматели, которым принадлежал "Норд". Васюта напомнил, что судно "Гриф" им впервые предложили в ноябре 2018 года, но тогда от него отказались.

- С самого начала проблема была, как мы за счет государственных средств подарим судно частным лицам, - рассказал экс-министр. - Манипуляция в том, что предприятие везде подписывается "Рыбколхоз имени 1 мая". На самом деле это общество с ограниченной ответственностью, которое так называется. И никакого колхоза там нет, а учредителями ООО являются частные лица. Именно позиция этих частных лиц не всегда нам ясна, и именно из-за их позиции мы не смогли сделать некоторые мероприятия, которые бы могли помочь трудовому коллективу.

По мнению Васюты, учредители ООО, владевшего "Нордом", могли бы арендовать другое судно и дать возможность морякам продолжить работу. Тем не менее, экс-чиновник признал, что не раз получал выговоры от главы республики за срыв сроков покупки нового корабля, заверив, что он будет куплен при условии согласия сторон.

- Глава республики очень щепетильно относится к своим обещаниям. Я вас заверяю, что корабль будет передан этому предприятию, - сказал Андрей Васюта. - Будет найдена возможность передать экипажу "Норда" судно "Гриф" в случае согласия судовладельцев. Моряки получат свой корабль, и правительство Крыма сделает все, чтобы довести этот вопрос до логического завершения.

Напомним, экипаж керченского сейнера "Норд" с марта по конец октября 2018 года находился в украинском плену. После возвращения власти Крыма пообещали помочь предприятию-судовладельцу приобрести новое судно вместо конфискованного Киевом "Норда". В декабре 2019 года глава Крыма пообещал получение рыбаками другого корабля до конца января 2020. Транспортному кораблю "Гриф", который сейчас рассматривается в качестве замены "Норду", 37 лет.