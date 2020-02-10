В Крыму экипажу сейнера "Норд" снова пообещали купить судно

Новости

Российский газ может пойти в Китай через Монголию 15:30
По столице Бориса Пастернака приглашает прогуляться портал "Узнай Москву" 15:30
В Екатеринбурге стоматолог осужден за попытку взорвать свою девушку 15:27
Под Тулой семь человек пострадали в ДТП с автобусом 15:26
Российский боец ММА Волков может встретиться с Льюисом или Кормье 15:25
Вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" Данилы Козловского 15:25
В ЦОДД предложили снизить скорость движения по Москве до 50 км/ч 15:24
Испанский писатель Карлос Рохас скончался на 92-м году жизни 15:24
В Болгарии почтили память русского дипломата Николая Игнатьева 15:16
За два дня московский стенд в Абу-Даби посетили 4 тысячи человек 15:15
Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома 15:13
Нарколог предложил убрать алкоголь из магазинов 15:12
Исследование: почему водители Mercedes, BMW и Audi часто хамят 15:11
Контракт на транзит газа с Украиной может быть продлен 15:10
Х Всемирный форум городов: Левкин раскрыл секрет, откуда у Москвы деньги 15:04
Госдума рассмотрит проект о наказании за продажу насвая и снюса 15:02
Нарколог рассказал, какая доза спиртного может привести к алкоголизму 15:01
Nissan приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса 14:52
Фигурантам дела о пытках в ярославской колонии продлили арест 14:52
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией 14:51
Российский прокат возглавили "Хищные птицы" 14:50
Hyundai показал первые фото и назвал дату премьеры обновленного Solaris 14:43
Школьники могут узнать о жизни и творчестве Пушкина в Московской электронной школе 14:42
Суд в Сочи обязал снести остров в Черном море 14:38
Зонд Solar Orbiter начал долгий путь к Солнцу 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 14:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму экипажу сейнера "Норд" снова пообещали купить судно

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Растянувшаяся более чем на год история с приобретением нового судна для рыбаков сейнера "Норд", в октябре 2018 года вернувшихся из украинского плена, все еще ждет своего логического завершения. На этот раз помощь морякам пообещал подавший в отставку министр промышленной политики республики Андрей Васюта. Судно моряки обязательно получат, заверил экс-министр, не уточнив когда.
Фото: Алексей Вакуленко/ РГ Фото: Алексей Вакуленко/ РГ
Фото: Алексей Вакуленко/ РГ

Обещание Андрея Васюты по сути стало ответом на заявление директора рыболовецкого колхоза имени Первого Мая Сергея Лескова, владевшего "Нордом" до его захвата украинскими пограничниками. Вопрос о покупке нового корабля Лесков назвал "проектом выживания", поскольку конфискованный украинскими властями сейнер был кормильцем для 20 семей рыбаков. С октября по настоящее время состоялись уже три тендера на покупку нового корабля, но безрезультатно. Последняя надежда исчезла, когда стали известны условия нового тендера, в котором судовладельцы "Норда" готовы были участвовать собственными средствами.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Киеву предложили вернуть сейнер "Норд" после передачи кораблей ВМСУ

- Устроители объявили условия: лот оценен более чем в 10 раз дороже разумного уровня и почти в пять раз превышает все наши скромные возможности, - сообщил Сергей Лесков. - После 22 месяцев при отсутствии поддержки и компенсации, перечисляя все необходимые платежи в бюджет, мы не в состоянии соответствовать запросам крымских чиновников, которые формально подошли к этому делу, как к коммерческому аукциону. 

По словам Лескова, рыбколхоз сейчас особенно нуждается в помощи государства в виде снижения налоговой и административной нагрузки, чтобы не допустить банкротства одного из старейших в Крыму предприятий, которому исполнилось 90 лет.

Подавший в отставку на прошлой неделе по состоянию здоровья Андрей Васюта, комментируя заявление судовладельцев, отметил, что ситуация вокруг покупки нового корабля не так однозначна, как ее стараются представить. Помимо экипажа и правительства в нем участвуют предприниматели, которым принадлежал "Норд". Васюта напомнил, что судно "Гриф" им впервые предложили в ноябре 2018 года, но тогда от него отказались.

Фото: Алексей Вакуленко / РГ
Экипаж "Норда" устал ожидать возможности вернуться в море

- С самого начала проблема была, как мы за счет государственных средств подарим судно частным лицам, - рассказал экс-министр. - Манипуляция в том, что предприятие везде подписывается "Рыбколхоз имени 1 мая". На самом деле это общество с ограниченной ответственностью, которое так называется. И никакого колхоза там нет, а учредителями ООО являются частные лица. Именно позиция этих частных лиц не всегда нам ясна, и именно из-за их позиции мы не смогли сделать некоторые мероприятия, которые бы могли помочь трудовому коллективу.

По мнению Васюты, учредители ООО, владевшего "Нордом", могли бы арендовать другое судно и дать возможность морякам продолжить работу. Тем не менее, экс-чиновник признал, что не раз получал выговоры от главы республики за срыв сроков покупки нового корабля, заверив, что он будет куплен при условии согласия сторон.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Почему властям Крыма не удалось купить новое судно рыбакам "Норда"

- Глава республики очень щепетильно относится к своим обещаниям. Я вас заверяю, что корабль будет передан этому предприятию, - сказал Андрей Васюта. - Будет найдена возможность передать экипажу "Норда" судно "Гриф" в случае согласия судовладельцев. Моряки получат свой корабль, и правительство Крыма сделает все, чтобы довести этот вопрос до логического завершения.

Напомним, экипаж керченского сейнера "Норд" с марта по конец октября 2018 года находился в украинском плену. После возвращения власти Крыма пообещали помочь предприятию-судовладельцу приобрести новое судно вместо конфискованного Киевом "Норда". В декабре 2019 года глава Крыма пообещал получение рыбаками другого корабля до конца января 2020. Транспортному кораблю "Гриф", который сейчас рассматривается в качестве замены "Норду", 37 лет.

Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией
Песков назвал пагубной санкционную практику
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
"Паразиты" добрались до Голливуда
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам