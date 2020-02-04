Министр промполитики Крыма отправлен в отставку

Глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом отправил в отставку министра промышленной политики РК Андрея Васюту. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства полуострова.

"Принять отставку Васюты Андрея Геннадиевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра промышленной политики РК 5 февраля 2020 года согласно поданному заявлению", - сказано в указе.

Интересно, что за 2019 год индекс промышленного производства в Республике Крым вырос на 17,4 процента, что значительно опережает общероссийские показатели.

54-летний Васюта был назначен на должность министра промышленной политики Республики Крым в феврале 2016 года. До этого он был генеральным директором ГУП РК "Крымские морские порты". До 2016 года министерство промполитики возглавлял Андрей Скрынник.

Напомним, в сентябре в Республике Крым был объявлен конкурс "Твое правительство", в результате которого все руководители министерств и ведомств прошли конкурсный отбор, и большинство из них были переназначены на свои должности. Но после этого в отставку были отправлены министр энергетики РК Вадим Белик и министр связи РК Сергей Зырянов.