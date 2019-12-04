Глава Крыма назначил шесть новых министров

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил шесть первых министров в рамках кадрового проекта "Твое правительство". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

- Среди них как действующие главы министерств, так и новые лица, - отметил он. - Это министр имущественных и земельных отношений Анна Анюхина, транспорта Сергей Карпов, культуры Арина Новосельская, строительства и архитектуры Михаил Храмов.

Из новых лиц - министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко, ранее занимавший должность замруководителя министерства финансов, и министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик, которая до этого возглавляла Симферопольскую академическую гимназию.

- Продолжаю проводить собеседования с финалистами кадрового проекта "Твое правительство", - подчеркнул глава республики и заверил: - Завтра к концу дня будут названы имена всех победителей.

По словам Аксенова, все участники проекта продемонстрировали профессионализм и высокие управленческие качества, а также выступили с интересными предложениями. Глава региона отметил, что не ставшим победителями конкурсантам предложат войти в кадровый резерв крымских управленцев.

Ранее глава Крыма подписал распоряжение о запуске кадрового проекта "Твое правительство", который поможет подбору и назначению эффективных управленцев в Совмин региона. Всех претендующих на замещение должностей министров пропустили через многоступенчатую систему оценки профессиональных и личностных качеств. Позже наблюдательный совет проекта отказался от проведения одного из заключительных этапов конкурса - теледебатов кандидатов.