В Крыму министров выберут без теледебатов

Ранее планировавшихся в рамках конкурса кадрового проекта "Твое правительство" теледебатов не будет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. По его словам, на отказе от этапа телевизионных дебатов настоял наблюдательный совет конкурса.

- Некоторые кандидаты, которые подали анкеты для участия в конкурсе, не участвовали в этапе тестирования, - пояснил премьер-министр республики. - Также есть проблемы с неравномерной подачей заявок, непониманием некоторыми участниками конкурса профильных направлений, которыми должно заниматься выбранное ими министерство.

В связи с этим, как признался Гоцанюк, он и другие члены набсовета предложил главе РК Сергею Аксенову сразу перейти к стадии собеседования с ним. Глава региона поддержал эту инициативу и заверил, что в ближайшее время проведет собеседование с кандидатами.

Ранее Аксенов подписал распоряжение о запуске кадрового проекта "Твое правительство", который поможет подбору и назначению эффективных управленцев в Совет министров региона. По словам главы Крыма, всех претендующих на замещение должностей министров пропустят через многоступенчатую систему оценки профессиональных и личностных качеств. Теледебаты в прямом эфире планировались как заключительный этап конкурса.