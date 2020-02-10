В поезде Таганрог-Ростов показали спектакль по мотивам рассказов Чехова

Вагон-ресторан пассажирского поезда, следующего по маршруту Таганрог-Ростов, на время стал театральным залом. В рамках акции "РГ", посвященной 160-летию Чехова, артисты таганрогского театра показали спектакль по мотивам произведений Антона Павловича.

"Злой мальчик", "Шуточка", "Предложение", "Дипломат", "Сирена", "С женой поссорился", - чеховские сюжеты шли один за другим, увлекая зрителей все больше и больше.

Пассажиры, ставшие свидетелями столь необычной трансформации вагонного пространства, с восторгом наблюдали за игрой актеров. Случайные посетители ресторана и зрители, специально пришедшие на необычную премьеру, под стук колес снимали представление на смартфоны. Искренние аплодисменты и возгласы "Браво!" в вагоне-ресторане, звучали не хуже, чем в театре.

"Мы много времени проводим в дороге, но выступать в поезде еще не приходилось. Это был очень интересный опыт", - признается замдиректора таганрогского театра имени Чехова Анастасия Устинова.

Судя по одухотворенным лицам и горящим глазам зрителей, им тоже надолго запомнится представление в вагоне.

"Это самая необычная и, в то же время, самая потрясающая постановка Чехова, которую я видела" , - говорит зрительница София.

"Начало командировки оказалось очень увлекательным. Я люблю Чехова, и живу, кстати, в Таганроге возле чеховского домика. Так что спектакль в поезде стал для меня приятным сюрпризом. Хотелось бы и вернуться в Таганрог вместе с этой театральной труппой. Ради этого я готов даже изменить сроки командировки", - обещает еще один пассажир Юрий.