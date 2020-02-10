Новости

В поезде Таганрог-Ростов показали спектакль по мотивам рассказов Чехова 22:48
Сын Пеле признался, что его отец находится в депрессии и стал отшельником 22:32
Президент США рассказал об американских "супербыстрых ракетах" 22:09
США направят на противодействие России более 700 млн долларов 22:09
В ГД внесены поправки о допуске школьников к итоговой аттестации 21:03
Стало известно, во что играли викинги 1200 лет назад 20:57
Во Франции раскопали мастерскую времен Великой революции 20:54
Матвиенко: Москва заинтересована в расширении сотрудничества с Сараево 20:49
В центре Петербурга элитная иномарка "впечатала" в автобус легковушку 20:45
Hermès открывает направление Beauté: в марте появится губная помада 24 оттенков 20:41
Задержаны двое участников розыгрыша о коронавирусе в метро 20:41
Алишер Усманов передал МОК рукопись манифеста Пьера де Кубертена 20:36
В Ленобласти студент колледжа умер на уроке физкультуры 20:31
Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта на Добрушской фабрике 20:22
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом "верхушкой айсберга" 20:14
Минтранс предложил уточнить параметры госпрограммы "Развитие транспортной системы" 19:49
Социологи: Партнеры США по НАТО не хотят воевать 19:45
В Астрахани у женщины случился абсцесс мозга из-за самолечения 19:00
В Петербурге начался смотр молодежных почетных караулов 18:49
В Подмосковье произошла авария на электроподстанции 18:46
Чем государство может помочь развитию нефтехимии 18:36
Попова: Под наблюдением врачей по коронавирусу остается 20 тыс. человек 18:35
В Греции прошли памятные мероприятия по случаю Дня дипломата 18:26
Средняя зарплата школьного учителя составила более 41 тысячи рублей 18:25
Под Петербургом утонул пенсионер, попытавшийся спасти свою собаку 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 22:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В поезде Таганрог-Ростов показали спектакль по мотивам рассказов Чехова

Текст: Руслан Мельников

Вагон-ресторан пассажирского поезда, следующего по маршруту Таганрог-Ростов, на время стал театральным залом. В рамках акции "РГ", посвященной 160-летию Чехова, артисты таганрогского театра показали спектакль по мотивам произведений Антона Павловича.

"Злой мальчик", "Шуточка", "Предложение", "Дипломат", "Сирена", "С женой поссорился", - чеховские сюжеты шли один за другим, увлекая зрителей все больше и больше.

Пассажиры, ставшие свидетелями столь необычной трансформации вагонного пространства, с восторгом наблюдали за игрой актеров. Случайные посетители ресторана и зрители, специально пришедшие на необычную премьеру, под стук колес снимали представление на смартфоны. Искренние аплодисменты и возгласы "Браво!" в вагоне-ресторане, звучали не хуже, чем в театре.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Из Таганрога в Москву: "РГ" и герои Чехова отправились по стопам писателя

"Мы много времени проводим в дороге, но выступать в поезде еще не приходилось. Это был очень интересный опыт", - признается замдиректора таганрогского театра имени Чехова Анастасия Устинова.

Судя по одухотворенным лицам и горящим глазам зрителей, им тоже надолго запомнится представление в вагоне.

"Это самая необычная и, в то же время, самая потрясающая постановка Чехова, которую я видела" , - говорит зрительница София.

"Начало командировки оказалось очень увлекательным. Я люблю Чехова, и живу, кстати, в Таганроге возле чеховского домика. Так что спектакль в поезде стал для меня приятным сюрпризом. Хотелось бы и вернуться в Таганрог вместе с этой театральной труппой. Ради этого я готов даже изменить сроки командировки", - обещает еще один пассажир Юрий.

Культура Театр Драматический театр Культура Литература Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки о расширении программы маткапитала
В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе
В Совфеде прокомментировали планы "Нафтогаза" подать иск к "Газпрому"
Песков назвал пагубной санкционную практику
"Паразиты" добрались до Голливуда
Литература
Литература
"Маленький принц" и "1984" возглавили топ бумажных книг десятилетия
Кино
Кино
Как нашли первую в мире полнометражную документальную ленту, снятую в РФ