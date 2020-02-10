Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина

Аналитики составители рейтинг российских регионов по доступности бензина, подсчитав, сколько топлива АИ-92 могут купить жители разных областей страны на среднюю месячную зарплату.

Согласно исследованию, составленному РИА Новости по данным Росстата, разница между лидером и аутсайдером рейтинга оказалась значительной. Так, наибольшее количество бензина (2091 литр) позволяет купить зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе. Меньше всего бензина (525 литров) могут себе позволить жители Карачаево-Черкессии.

Для составления рейтинга использовался средний ценовой показатель на топливо АИ-92, известный на январь 2020 года. Так, жители ЯНАО могут купить 2091 литр бензина по средней цене 41,65 рубля за литр. В пятерку входит также Москва (1886 литров за 42,47 рубля), Ненецкий автономный округ (1640 литров за 45,54 рубля), Чукотский автономный округ (1637 литров за 56 рублей) и Магаданская область (1599 литров за 50,08 рубля).

В конце списка оказались Калмыкия, Ивановская область, Кабардино-Балкарская республика, Дагестан и Карачаево-Черкесская республика. Жители этих регионов могут позволить себе от 525 до 562 литров на одну зарплату.

В рейтинге также показана годовая динамика цен. Самое сильное подорожание за год зафиксировано в Бурятии - стоимость выросла на 4,8 процента. Вообще в ряде регионов Дальнего Востока наблюдается наибольший прирост цен - более четырех процентов. Больше всего за год цены снизились в Крыму - минус 5,9 процента. В среднем по России стоимость бензина АИ-92 в России за год выросла на 1,3 процента.

Самый дорогой бензин в январе 2020 года зафиксирован в Чукотском АО. За литр там придется отдать в среднем 56 рублей. Самое дешевое топливо - в Челябинской области, где в среднем на заправках отдают по 39,97 рубля за литр АИ-92. Средняя стоимость по стране - 42,35 рубля.

В среднем житель страны может потратить зарплату на 963 литра бензина. Если брать средний расход топлива автомобиля Lada Kalina, 7,25 литра на сто километров, с этим количеством топлива можно проехать 13200 километров. Для наглядности: это как проехать от Санкт-Петербурга до Магадана, а потом от Магадана до Якутска.