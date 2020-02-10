Названы регионы России с высоким уровнем киберпреступности

Больше всего киберпреступлений в прошлом году было зафиксировано на Ямале. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

По информации полиции, 28,6 процента преступлений, совершенных в арктическом регионе, были связаны с IT-технологиями, то есть в мошеннических схемах фигурировали компьютеры, разного рода программы, пластиковые банковские карты, электронные падежи и тому подобное.

Примерно такая же доля высокотехнологичных правонарушений приходится на Югру - 27,2 процента. Помимо того вверху рейтинга Чувашия (26,8 процента), Коми (23,9) и Пензенская область (23,1 процента).

Меньше всего киберпреступлений было зарегистрировано на территории кавказских республик: в Чечне - 1,7 процент, в Дагестане - 3,5, в Ингушетии - 4,4 процента. Небольшая доля также в Санкт-Петербурге (4,6 процента) и Московской области (5,3).

"В целом в 2019 году число зарегистрированных преступлений с использованием информационных технологий достигло 294 тысяч. По сравнению с 2018-м этот показатель увеличился на 68,5 процента", - говорится в публикации.

Чаще всего - это мошенничества (119,9 тысяч эпизодов) и кражи - 98,8 тысяч. Кстати, количество афер с использованием карт выросло за год на 280 процентов и составило 16,1 тысяч случаев.