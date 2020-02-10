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10.02.2020 15:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге стоматолог осужден за попытку взорвать свою девушку

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Ленинский районный суд Екатеринбурга поставил сегодня точку в деле почти двухгодичной давности и вынес приговор врачу-стоматологу, который 16 октября 2018 года попытался с помощью самодельной бомбы убить свою пассию.

Фото: iStock
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Как рассказал руководитель отдела областного Следственного комитета Вадим Терновой, подсудимый собрал устройство, поручил приятелю поместить его у подъезда дома на улице Чкалова и привести в действие, когда женщина будет проходить мимо. Сам он в это время находился на работе, чем планировал обеспечить себе алиби.

В планы сообщников вмешалась работница коммунальной организации, которая заметила бомбу до того, как потенциальная жертва появилась во дворе. Думая, что это обычный мусор, уборщица понесла его до бака.

"Знакомый подсудимого сообщил организатору, что устройство обнаружил посторонний человек. Намереваясь скрыть подготовку к убийству, злоумышленник дал указание привести самоделку в действие дистанционно. Устройство сработало - сотрудница ЖЭУ получила ожоги 1-2 степени", - говорится в сообщении пресс-службе свердловского СК.

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Уже 27 ноября сообщников задержали. Бывшему врачу предъявили обвинение по ч.3 ст.33, ч.1 ст.30, п. "е" ч.2 ст.105 УК РФ (организация приготовления к убийству), ч.3 ст.33, ч.3 ст.30, п. п. "а", "е", "к" ч.2 ст.105 УК РФ (организация покушения на убийство двух лиц) и ч.2 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства).

Суд назначил ему наказание в виде 10,5 лет в колонии строгого режима, а также оштрафовал на 200 тысяч рублей. Что касается приятеля, то это уголовное дело было выделено в отдельное производство: его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

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