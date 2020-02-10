Российская тест-система для диагностики коронавируса показала эффективность

Российская тест-система для диагностики коронавирусной инфекции была опробована в лабораторных условиях в Китае и показала свою высокую эффективность. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

На прошлой неделе группа специалистов Минздрава и Роспотребнадзора завершила работу в Пекине. С китайскими специалистами обсуждались наиболее важные вопросы, связанные с распространением нового коронавируса: особенности эпидемического процесса, диагностики, тактики ведения больных.

"Китайские коллеги протестировали нашу систему для диагностики в лаборатории и подтвердили ее безусловно высокую эффективность", - сообщила Попова.

Кроме того, еще одно преимущество тест-системы, разработанной в России, - это удобство ее хранения и использования. "Наша тест-система хранится при +4 градусах, аналогичные зарубежные тест-системы - при минус 20 градусах. Преимущество нашей очевидно - ее легче хранить", - заявила Анна Попова.