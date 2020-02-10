Российский газ может пойти в Китай через Монголию

Поставки российского газа в Китай могут пойти через Монголию. Как отметил министр энергетики Александр Новак в своей статье журнала "Энергетическая политика", сейчас обсуждаются различные маршруты прокладки трассы газопровода "Сила Сибири-2". Один из вариантов - проложить ее через Монголию, которая, по словам министра, "демонстрирует интерес к проекту".

"Западный маршрут" поставок газа в Китай - "Сила Сибири-2" предполагает поставки около 30 миллиардов кубометров газа по новой трубопроводной системе в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы.

Ранее сообщалось, что маршрут через Монголию более протяженный, но проходит по степным районам, поэтому обойдется дешевле, чем первоначальный вариант - прокладка газопровода через горный Алтай. Кроме того, "монгольский" маршрут позволяет доставить газ сразу в густонаселенные области Китая. Вариант с прокладкой "Силы Сибири-2" через Алтай часто критиковали из-за сложностей в технической реализации, экологических проблем и высокой стоимости.