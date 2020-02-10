Юбилейный Парад Победы в Москве побьет рекорд по продолжительности

Парад Победы, который традиционно пройдет 9 мая, в этом году будет длиться больше обычного - полтора часа. Об этом в понедельник на совещании по подготовке и проведению парада сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В 2020-м году военный парад на Красной площади будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Поэтому его продолжительность увеличится до полутора часов", - сказал глава военного ведомства.

На этот парад, по словам министра, ожидается приезд большого числа представительных зарубежных делегаций и лидеров государств.

Будут гости и не только на трибунах, но и в строю. "На военный парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие", - рассказал Сергей Шойгу.

Министр еще раз напомнил про историческую часть парада. По Красной площади 9 мая, по его словам, пройдут колонны военнослужащих, одетых в форму военных лет, а также советские танки. "Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100", - пояснил военный министр.

Всего в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году примут участие 15 тысяч военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники (225 единиц бронетехники и 150 воздушных судов).

"РГ" уже сообщала, что на Параде будут представлены сразу 24 новейших образца боевой техники, ранее не показываемых публике.

Это новейшие зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и БМП.

Пройдут по традиции по Красной площади и расчеты суворовцев, нахимовцев, кадетов и юнармейцев.

Главными же гостями Парада, по словам Сергея Шойгу, станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Для них подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня.