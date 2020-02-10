Юбилейный Парад Победы в Москве побьет рекорд по продолжительности

Новости

В Греции прошли памятные мероприятия по случаю Дня дипломата 18:26
Средняя зарплата школьного учителя составила более 41 тысячи рублей 18:25
Под Петербургом утонул пенсионер, попытавшийся спасти свою собаку 18:23
В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе 18:14
Режиссер Бекмамбетов снимет фильм про летчика Девятаева, сбежавшего из плена на немецком самолете 18:05
Арестован участник пранка о коронавирусе в метро 17:55
Генпрокуратура РФ назвала регионы с самыми суровыми коллекторами 17:47
ЦОДД призвал увеличить штрафы за нарушение ПДД 17:47
Мировая премьера "Ночи пожирателей рекламы - 2020" пройдет в Москве 17 апреля 17:35
В Совфеде прокомментировали планы "Нафтогаза" подать иск к "Газпрому" 17:19
В ближайшие часы Москву завалит снегом 17:18
НАСА попросило автопроизводителей помочь в постройке лунохода 17:01
Российская тест-система для диагностики коронавируса показала эффективность 16:55
Российский хоккеист Александр Овечкин стал другом бренда Hublot 16:55
В Москве опекун избила ребенка из-за буквы "Ж" 16:47
На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз 16:45
Украденный 20 лет назад волгоградец впервые получил паспорт 16:42
В Беларуси сняли короткометражку о детстве Джона Уика 16:42
Первую серию мультсериала "Приключения Пети и Волка" показали в Сети 16:41
Каждая третья информационная доска в столичных домах содержит нарушения 16:41
Экс-солистка "ВИА Гра" Анна Седокова призналась, что снова беременна 16:32
Обязательная маркировка молочной продукции может стартовать с 1 декабря 16:28
Житель Новороссийска получил срок за нападение на врача "скорой" 16:22
Вандалы облили зеленой краской памятник генералу Ватутину в Киеве 16:09
Можно ли отремонтировать автомобиль по ОСАГО спустя год после ДТП 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 17:09
Рубрика: Общество

Юбилейный Парад Победы в Москве побьет рекорд по продолжительности

Текст: Иван Петров
Парад Победы, который традиционно пройдет 9 мая, в этом году будет длиться больше обычного - полтора часа. Об этом в понедельник на совещании по подготовке и проведению парада сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

"В 2020-м году военный парад на Красной площади будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Поэтому его продолжительность увеличится до полутора часов", - сказал глава военного ведомства.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На этот парад, по словам министра, ожидается приезд большого числа представительных зарубежных делегаций и лидеров государств.

Будут гости и не только на трибунах, но и в строю. "На военный парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие", - рассказал Сергей Шойгу.

Министр еще раз напомнил про историческую часть парада. По Красной площади 9 мая, по его словам, пройдут колонны военнослужащих, одетых в форму военных лет, а также советские танки. "Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100", - пояснил военный министр.

Всего в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году примут участие 15 тысяч военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники (225 единиц бронетехники и 150 воздушных судов).

"РГ" уже сообщала, что на Параде будут представлены сразу 24 новейших образца боевой техники, ранее не показываемых публике.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы

Это новейшие зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и БМП.

Пройдут по традиции по Красной площади и расчеты суворовцев, нахимовцев, кадетов и юнармейцев.

Главными же гостями Парада, по словам Сергея Шойгу, станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Для них подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня.

Общество Ежедневник Праздники Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны 75-летие Победы

Главное сегодня

В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе
В Совфеде прокомментировали планы "Нафтогаза" подать иск к "Газпрому"
Песков назвал пагубной санкционную практику
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией
"Паразиты" добрались до Голливуда
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам