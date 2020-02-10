В Госдуме обсудили возможность введения наказания за подделку пробега машин

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" выступила инициатором введения ответственности за так называемое скручивание пробега. Эту идею обсудили эксперты и депутаты на круглом столе в Госдуме. Но к единому мнению так и не пришли. Хотя большинство высказалось за разработку законопроекта на эту тему.

Как заявил глава РОАД Олег Мосеев, если взять опыт развитых рынков, то там есть такая ответственность. В США это уголовно наказуемое деяние. При этом он уточнил, что наказывать надо не собственника автомобиля со скрученным пробегом, а тех, кто его непосредственно скручивает. Он предложил фиксировать пробег при техосмотре. По его словам, оптимисты утверждают, что сейчас 20 процентов автомобилей имеют скрученный пробег, пессимисты - 40 процентов.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов отметил, что скручивание пробега опасно тем, что покупатель автомобиля на вторичном рынке не знает реального состояния автомобиля. В итоге ему продают автомобиль, который работал в такси. Его срок эксплуатации небольшой, а пробег - в полмиллиона километров, но скрученный до 60 тысяч.

Как подчеркнул Олег Мосеев, введение ответственности за скручивание пробега сделает его экономически невыгодным. А сейчас объявления об этой услуге висят на каждом шагу.

Как сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, страховые компании используют данные о пробеге для расчета износа автомобиля. Поэтому настоящий пробег для них важен. При этом Евгений Уфимцев задался вопросом, как контролировать это?

Также он отметил, что сейчас пробег не фигурирует в законе об ОСАГО. Его можно фиксировать при проведении техосмотра. Но из 46 миллионов застрахованных по ОСАГО автомобилей только 26 миллионов проходят ТО. Потому что первый техосмотр проводится через три года, а машины с трех до семи лет проходят его раз в два года.

Оптимисты утверждают, что сейчас 20 процентов автомобилей имеют скрученный пробег, пессимисты считают, что все 40 процентов

Как отметил защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов, тот, кто продает автомобиль, не является виновником. Необходимо создать систему, при которой собственник автомобиля не будет заинтересован в скрутке пробега. А именно данные о пробеге должны быть открытыми и бесплатными. А те машины, которые могут похвастаться тем, что они включены в эту систему, будут стоить дороже.

Как он предполагает, это должен быть портал, на который стекается информация о пробеге. А собирается она при обращении автовладельца в сервис при проведении техосмотра.

Представитель АО "Электронный паспорт" Борис Ионов сообщил, что такая информация может быть в электронном ПТС. Но сейчас она туда вносится в добровольном порядке. После покупки автомобиль ставится на учет в ГИБДД, до первого техосмотра он два-три раза страхуется по ОСАГО. На всех этих этапах можно узнать его пробег. Потом его можно снять на техосмотре. А если пробег вдруг окажется ниже, то понятно, что он скручен.

Госавтоинспекция в скручивании пробега состава, угрожающего безопасности дорожного движения, не видит. Как отметил начальник отдела Госавтоинспекции МВД России Сергей Чепурин, никто таких исследований не проводил. Некоторые автомобили и при 30 тысячах пробега разваливаются, а некоторые и после 150 тысяч в прекрасном состоянии. Также он отметил, что производители в первую очередь должны обезопасить свои автомобили от возможности внесения изменений в пробег.

Необходимость ресурса, на который будет стекаться информация о пробеге, поддержали все участники. А введение ответственности не поддержали защитники прав автомобилистов и ГАИ. Тем не менее проект закона будет разработан. Какой будет ответственность - уголовная или административная, - пока не решили.