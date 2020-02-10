В Госдуме обсудили возможность введения наказания за подделку пробега машин

Как заявил глава РОАД Олег Мосеев, если взять опыт развитых рынков, то там есть такая ответственность. В США это уголовно наказуемое деяние. При этом он уточнил, что наказывать надо не собственника автомобиля со скрученным пробегом, а тех, кто его непосредственно скручивает. Он предложил фиксировать пробег при техосмотре. По его словам, оптимисты утверждают, что сейчас 20 процентов автомобилей имеют скрученный пробег, пессимисты - 40 процентов.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов отметил, что скручивание пробега опасно тем, что покупатель автомобиля на вторичном рынке не знает реального состояния автомобиля. В итоге ему продают автомобиль, который работал в такси. Его срок эксплуатации небольшой, а пробег - в полмиллиона километров, но скрученный до 60 тысяч.
Как подчеркнул Олег Мосеев, введение ответственности за скручивание пробега сделает его экономически невыгодным. А сейчас объявления об этой услуге висят на каждом шагу.
Как сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, страховые компании используют данные о пробеге для расчета износа автомобиля. Поэтому настоящий пробег для них важен. При этом Евгений Уфимцев задался вопросом, как контролировать это?
Также он отметил, что сейчас пробег не фигурирует в законе об ОСАГО. Его можно фиксировать при проведении техосмотра. Но из 46 миллионов застрахованных по ОСАГО автомобилей только 26 миллионов проходят ТО. Потому что первый техосмотр проводится через три года, а машины с трех до семи лет проходят его раз в два года.
Как отметил защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов, тот, кто продает автомобиль, не является виновником. Необходимо создать систему, при которой собственник автомобиля не будет заинтересован в скрутке пробега. А именно данные о пробеге должны быть открытыми и бесплатными. А те машины, которые могут похвастаться тем, что они включены в эту систему, будут стоить дороже.
Как он предполагает, это должен быть портал, на который стекается информация о пробеге. А собирается она при обращении автовладельца в сервис при проведении техосмотра.
Представитель АО "Электронный паспорт" Борис Ионов сообщил, что такая информация может быть в электронном ПТС. Но сейчас она туда вносится в добровольном порядке. После покупки автомобиль ставится на учет в ГИБДД, до первого техосмотра он два-три раза страхуется по ОСАГО. На всех этих этапах можно узнать его пробег. Потом его можно снять на техосмотре. А если пробег вдруг окажется ниже, то понятно, что он скручен.
Госавтоинспекция в скручивании пробега состава, угрожающего безопасности дорожного движения, не видит. Как отметил начальник отдела Госавтоинспекции МВД России Сергей Чепурин, никто таких исследований не проводил. Некоторые автомобили и при 30 тысячах пробега разваливаются, а некоторые и после 150 тысяч в прекрасном состоянии. Также он отметил, что производители в первую очередь должны обезопасить свои автомобили от возможности внесения изменений в пробег.
Необходимость ресурса, на который будет стекаться информация о пробеге, поддержали все участники. А введение ответственности не поддержали защитники прав автомобилистов и ГАИ. Тем не менее проект закона будет разработан. Какой будет ответственность - уголовная или административная, - пока не решили.