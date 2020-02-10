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10.02.2020 08:57
Рубрика: В мире

В Японии еще 60 человек заразились коронавирусом 2019-nCoV

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии еще 60 человек с круизного лайнера Diamond Princess заразились коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны. Пока не известно, есть ли среди новой партии заболевших россияне.

За последние сутки от коронавируса погибли 97 человек

Таким образом, на судне в общей сложности выявлено 130 инфицированных. Корабль в настоящее время стоит рядом с портовым городом Йокогама на карантине, который должен продлиться до 19 февраля. Не исключено, что японские власти с учетом появления очередных инфицированных продлят срок действия указанных мероприятий.

Накануне стало известно о заразившемся коронавирусом украинце с круизного лайнера Diamond Princess. Местные СМИ девятого февраля сообщили о его положительных пробах на инфекцию. Мужчина был госпитализирован в одно из японских лечебных учреждений.

На борту корабля вместе с экипажем и обслуживающим персоналом находятся около 3,7 тысячи человек.

В мире Восточная Азия Япония Общество Здоровье Распространение коронавируса 2019-nCoV

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