В Японии еще 60 человек заразились коронавирусом 2019-nCoV

В Японии еще 60 человек с круизного лайнера Diamond Princess заразились коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны. Пока не известно, есть ли среди новой партии заболевших россияне.

Таким образом, на судне в общей сложности выявлено 130 инфицированных. Корабль в настоящее время стоит рядом с портовым городом Йокогама на карантине, который должен продлиться до 19 февраля. Не исключено, что японские власти с учетом появления очередных инфицированных продлят срок действия указанных мероприятий.

Накануне стало известно о заразившемся коронавирусом украинце с круизного лайнера Diamond Princess. Местные СМИ девятого февраля сообщили о его положительных пробах на инфекцию. Мужчина был госпитализирован в одно из японских лечебных учреждений.

На борту корабля вместе с экипажем и обслуживающим персоналом находятся около 3,7 тысячи человек.