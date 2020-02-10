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10.02.2020 02:20
Рубрика: Культура

В Италии в возрасте 84 лет умерла певица Мирелла Френи

Текст: Ирина Муравьева
У нее был райский голос, ее обожала вся Италия, она царила на итальянской и мировой оперной сцене почти 50 лет, была любимой певицей Герберта фон Караяна, прославилась в ролях из опер Верди, Пуччини, блистала в партиях Татьяны в "Евгении Онегине" и Лизы в "Пиковой даме" Чайковского, а главное - Мирелла Френи обладала особой харизмой певицы, близкой душе каждого, кто слышал ее.
Мирелла Френи. Фото: AP Photo/Lionel Cironneau, File Мирелла Френи. Фото: AP Photo/Lionel Cironneau, File
Мирелла Френи. Фото: AP Photo/Lionel Cironneau, File

В детстве она была вундеркиндом и уже в девять лет завоевала первую премию на радиоконкурсе, исполнив знаменитую арию Баттерфляй "Un bel di vedremo". Родилась Мирелла Френи в Модене в южном и гостеприимном регионе Романия и, так совпало, оказалась молочной сестрой и близкой подругой на всю жизнь Лучано Паваротти. У них впоследствии был и общий педагог в Пармской консерватории - Этторе Кампогалльяни, учитель Ренаты Тебальди, обучивший Миреллу и Лучано великолепной технике.

Фото: Инесса Суворова
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Дебют юной сопрано в партии Микаэлы в опере Бизе "Кармен" на сцене "Коммунале" в Модене имел невероятный успех, и ее профессиональная карьера раскутилась стремительно. Феноменально для Италии, которую трудно удивить красотой голосов. Практически все партии, которые пела Мирелла Френи, вызывали восторг публики на любой сцене мира: Мими в "Богеме", Маргарита в "Фаусте", Сюзанна в "Свадьбе Фигаро", Эльвира в "Пуританах", Дездемона в "Отелло", Татьяна в "Евгении Онегине" (одна из любимых ее ролей) и многие другие (всего она спела сорок (!) партий). Ее карьера в Ла Скала, начавшаяся в 1963 году, была триумфальной, а ее голос - нежный, светящийся, исключительный по красоте, восхищал до последних дней ее сценической жизни. Еще в 1996 году она пела вместе с Лучано Паваротти в спектакле на 100-летие "Богемы" свою коронную партию Мими.

Покинув сцену, Мирелла Френи вместе со своим супругом Николаем Гяуровым основала в родной Модене Академию бельканто CUBEC, где преподавала почти два десятилетия.

Великая итальянская певица ушла из жизни в своем доме в родной Модене. Музыкальная Италия знала о том, что она тяжело болела, но новость о ее смерти оказалась, как написали итальянские газеты, "глубоко неутешительной". Итальянцы ценили поразительно естественный талант Миреллы Френи, легкий, выразительный, подлинный, позволяющий чувствовать ее близко, как "родного человека". Она была образцом для многих поколений лирических сопрано, воплощением самого понятия итальянского бельканто. Красоты оперы.

Фото: Виталий Белоусов/ ТАСС
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Фрагмент встречи с Миреллой Френи в Москве, опубликованный в "РГ" Ириной Муравьевой:

Мирелла Френи: К сожалению, сейчас не осталось таких великих учителей, какие были у нас, и мы часто встречаем молодых исполнителей, у которых есть прекрасный голос, но абсолютно нет техники. Они не знают, как пользоваться своим голосом. И я сказала себе: ты должна их учить, пока у тебя есть силы. Потому что искусство - это моя жизнь, а для жизни искусства важна молодежь. Когда я поняла, что могу помогать певцам, я "отпустила тормоза" (Френи в переводе с итальянского означает "тормоз" - И.М.) и работаю на полную мощность.

Мирелла Френи: С Лучано Паваротти мы были как брат и сестра. Наши матери работали на одной табачной фабрике. Фабрика, кстати, называлась "Кармен". И, когда мы были совсем младенцами, нас приносили в какое-то место рядом с фабрикой, и наши матери выходили и кормили нас грудью. Так что мы проводили вместе очень много времени. Лучано сначала пел в хоре. У нас в Модене был очень хороший хор, который выигрывал много конкурсов. В этом хоре пел и отец Лучано, у которого был прекрасный тенор. А я говорила: "Ты что, Лучано, у тебя такой голос! Ты способен на большее!" Он отвечал: "Как же, ведь мой отец поет..." А я стояла на своем: "Ты должен учиться!" И мы стали учиться: 4,5 года подряд три раза в неделю вместе ездили в Мантую к преподавателю вокала. У Лучано тогда была маленькая старая машина, которая постоянно останавливалась. Я не водила, поэтому, когда машина буксовала, Лучано говорил: "Давай, выходи, подтолкни!" Так мы и ездили: он за рулем, а я толкала машину. Молодым он, конечно, весил не так много, но тем не менее... Впоследствии мы много с ним работали и всегда любили друг друга. Его смерть была для меня жесточайшим ударом. Я потеряла брата. Я находилась с ним, когда он уже умирал, но за четыре дня до его смерти перестала приходить, потому что больше не могла на это смотреть.

Мирелла Френи: Я объездила весь мир и всегда чувствовала, что меня любят, знают и уважают, потому что я была хорошей певицей. Но в жизни важно не это. Важно, чтобы все люди в мире любили друг друга, помогали друг другу, ведь мы все одинаковые: черные мы, белые, блондины или брюнеты. На это я надеюсь, и в это я верю.

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