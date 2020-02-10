В Конституции РФ могут измениться условия роспуска Госдумы

Депутат также является сопредседателем рабочей группы по изменениям в Конституции. Сейчас в группе идет подготовка поправок ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях в Основном законе. Первое чтение документ, подготовленный по итогам Послания главы государства федеральному собранию, прошел 23 января. Одно из изменений - расширение роли Госдумы при формировании правительства.

Павел Крашенинников в интервью газете "Коммерсант" сообщил о рассматриваемом рабгруппой предложении. А именно, правку может претерпеть пункт Конституции, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства.

Сейчас в Основном законе закреплено, что если Госдума трижды не утверждает правительство, то президент назначает премьер- министра самостоятельно и распускает Госдуму.

- После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан, - пояснил парламентарий.

Таким образом, президент не обязан будет распускать Госдуму, трижды отклонившую кандидата в премьеры.

Кроме того, по словам Крашенинникова, обсуждается вопрос о том, что делать, если Госдума не согласует кандидатуры министров.

- По новому проекту процедура такая: премьер предлагает, Дума утверждает, и тогда кандидатуры поступают к президенту, - объяснил он. - А если Дума не утверждает, то кандидатуры к президенту не "идут" и он не может провести назначение. Это надо обязательно сформулировать.

Пока "нормативного рецепта", как оформить это положение, у рабочей группы нет, рассказал депутат.