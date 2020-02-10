В Москве родители новорожденных получат поддержку вне зависимости от гражданства?

Схожий подход с сентября прошлого года действует в Московской области, где "коробку" с набором самого необходимого для первых месяцев жизни младенца заменили на выплату 20 тысяч рублей. Столичная специфика заключается в том, что поддерживать материально планируется всех без ограничения: не только родителей-москвичей или граждан РФ, но любых родителей детей, появившихся на свет на территории столицы. Если решение о "монетизации" поддержки новорожденных будет принято, общая нагрузка на столичный бюджет может составить более 700 млн. руб. в год. Сложность в том, что значительная часть потраченных средств практически наверняка уйдет из экономики города, то есть не будет потрачена на товары или услуги в столице.

Согласно информации новостного портала Infox.ru, планируемые изменения означают, что компенсационная выплата будет выдаваться в том числе и иностранным гражданам, временно находящимся, проживающим или работающим на территории Москвы, зарегистрировавшим рождение ребенка в столице. Сейчас это в среднем 1200 человек в месяц, но дополнительное материальное стимулирование из средств московского бюджета скорее всего приведет к всплеску так называемого "родительского туризма", отмечает издание. Вряд ли специально ради этого рожать в Москву поедут жители благополучных регионов России, но изменения могут привести к наплыву граждан из Средней Азии. В дальнейшем значительная часть средств может быть выведена иностранными гражданами за пределы Российской Федерации в виде денежных переводов физических лиц на родину. Другая часть этих средств может уходить в качестве взносов этническим диаспорам, сложившимся на территории Москвы. Существование подобной системы взаимоподдержки у проживающих в городе мигрантов давно является "секретом полишинеля".

На первый взгляд, кажется, что сознательный родитель может потратить средства с большей пользой, чем городские службы социальной поддержки, подобравшие некий набор сопоставимой стоимости. Кстати, набор вещей, необходимых ребенку в первый год жизни, стандартный и составлен на основе мнения матерей города Москвы. Но на сознательность родителей можно рассчитывать не всегда: получив на руки наличные, многие захотят потратить их в соответствии со своими первоочередными потребностями и укладом. Не исключено, что определенная доля родивших предпочтет отметить рождение дочери или тем более сына вместо того, чтобы обеспечить новорожденного качественными одеждой, подгузниками и другими предметами ухода.

Упомянутая выше Московская область, где эксперимент с заменой подарка на денежную выплату уже реализован с неоднозначным результатом, столкнулась с подобными проблемами. В YouTube можно найти ролики, в которых молодые мамы рассказывают о своём опыте использования полученной денежной компенсации за подарочный набор на завершение ремонта, приобретение мебели, техники и т.д. Их вряд ли стоит осуждать, поскольку улучшение материально-бытовых условий, конечно, тоже влияет на жизнь новорожденного. Но смысл программы поддержки всё же в другом. Наверняка все помнят "монетизациею льгот" и волну порожденных ею сложностей, когда тысячи пенсионеров столкнулись с невозможностью купить привычные жизненно необходимые лекарства за наличные деньги в прежнем объеме. В случае с переходом на денежные выплаты родителям новорожденных речь идёт о той же проблеме, но она далеко не единственная.

Например, в Московской области родители могут выбрать между получением подарочного набора и материальной компенсацией, которая к тому же выдаётся только гражданам РФ. В Москве ситуация осложняется и тем, что, родив, иностранцы могут остаться в столице, поскольку предлагаемые поправки создают для этого дополнительный стимул. Согласно обсуждаемым изменениям, бюджетные траты увеличатся в разы. Основные расходы обычно начинаются после родов, но и здесь столичный бюджет готов взять на себя значительную их часть. Специальным постановлением предлагается ввести бесплатное годовое медицинское обслуживание новорожденных детей, родители которых не имеют места жительства в Москве, включая посещение врачей - педиатра, невролога, детского хирурга и других в медицинских организациях здравоохранения Москвы. Но ведь известно, что граждане РФ и так имеют право на медицинское обслуживание в любом лечебном учреждении страны вне зависимости от места жительства. Дополнительная нагрузка на систему здравоохранения города может вызвать рост социальной напряженности, хотя бы в силу того, что столичные жители, посещающие учреждения здравоохранения и проходящие диспансеризацию, подвергаются опасности появления в зале ожидания поликлиники людей с открытой формой туберкулеза или других заболеваний, более распространённых в сопредельных государствах.

Не получится ли так, что значительная часть выделенных средств в случае реализации заявленной инициативы может уйти на поддержку иностранных граждан за счет бюджета столицы? Статистику рождаемости в Москве можно улучшить, хотя и незначительно, за счет жителей других регионов РФ и иностранных граждан. Но вопрос в том, насколько данные затраты оправданы для городского бюджета, и нет ли более эффективных способов потратить средства для борьбы со спадом рождаемости.