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10.02.2020 20:14
Рубрика: Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом "верхушкой айсберга"

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга". Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Особую обеспокоенность у него вызывают случаи передачи 2019-nCoV от людей, которые не посещали Китай.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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"Обнаружение даже небольшого числа случаев [такого инфицирования] может указывать на более широкое распространение [коронавируса] в других странах. Иными словами, то, что мы наблюдаем сейчас, может быть лишь верхушкой айсберга", - написал Гебрейесус в своем Twitter.

Он отметил, что в настоящее время распространение вируса пошло на спад. Но оно может и ускориться. И сейчас все страны должны подготовиться к тому, что им придется столкнуться с 2019-nCoV.

Напомним, за предыдущие сутки коронавирус установил печальный рекорд - от него умерли 97 человек. Общее число жертв в провинции Хубэй достигло 877 и превысило количество жертв эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 года. Тогда сообщалось о 800 погибших.

Общество Здоровье Распространение коронавируса 2019-nCoV

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