Верная дорога не туда: США создали беспилотник на базе самолета РЭБ

Программа испытаний в статье не приводится, однако в ней высказано мнение о том, что ВМС США серьезно рассматривает участие БЛА в своих военных миссиях. При этом у флота США есть еще одна программа, связанная с беспилотниками-топливозаправщиками MQ-25 Stingray. Этому БЛА отводится важная задача по увеличению боевого радиуса палубных истребителей F/A-18Е/F Super Hornet с 200 до 1 000 морских миль. Выполнение такой задачи ВМС США было рекомендовано Центром стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA, специализируется на исследования оборонной политики и планировании военного бюджета США) как способ борьбы с носителями гиперзвуковых противокорабельных ракет.

Примечателен еще один факт, связанный с БЛА для военно-морского флота США и программой палубного ударного беспилотника X-47B. Несмотря на удачные экспериментальные полеты, проведенные с 2011 по 2015 год, программа по причине дороговизны была закрыта - два X-47B стоили 813 млн долларов. Запомним эту сумму.

Почему же командование ВМС США вместо X-47B выбрало EA-18G в качестве беспилотника? Ответ прост. С одной стороны, F/A-18Е/F Super Hornet является основной ударной силой авианосцев ВМС США, под который создана материально-техническая база на весь период его эксплуатации. С другой стороны, концепция связки оператора БЛА, находящегося на борту самолета, и самого БЛА - одно из перспективных направлений, которым занимается компания Boeing. В феврале 2019 года был показан прототип нового ударно-разведывательного БЛА с искусственным интеллектом (ИИ) - Boeing Airpower Teaming System (BATS). Разработчики заявили, что, помимо уничтожения целей, "BATS будет способен вести радиоэлектронную войну, проводить разведывательные и наблюдательные миссии в паре с самолетами P-8 Poseidon и E-7 Wedgetail"

Складывая все эти аргументы, приходим к выводу, что ВМС США планируют создать самолеты РЭБ в беспилотном варианте, которые будут "взламывать" и уничтожать комплексы ПВО как морского, так и наземного базирования. Переделать EA-18G в беспилотник с технической точки зрения не сложно, как и создать систему контроля его полета в воздухе, через которую можно будет осуществлять и пуск противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Есть еще один дополнительный аргумент в пользу такого решения: беспилотный EA-18G по эксплуатации будет идентичен пилотируемому варианту, отличаясь только модулями системы дистанционного управления (СДУ)

Является ли такое сочетание самолет плюс БЛА опасным? В качестве пути развития ударных и разведывательных беспилотников, безусловно, - да. Дело в том, что беспилотники становятся все более автоматизированными. Они могут самостоятельно выполнить полет по заданному маршруту на любое расстояние. Оператор БЛА уже не управляет его полетом, он лишь корректирует маршрут и берет управление в нештатных ситуациях. Как известно, именно на больших расстояниях от оператора БЛА наиболее уязвимы к перехвату, к потере связи с пунктом управления и к ошибкам маршрутизации. В тех случаях, когда оператор находится на расстоянии? позволяющем сохранять устойчивую связь и обмен данными с БЛА? все эти недостатки нивелируются. В то же время операторы БЛА в условиях устойчивой связи могут изменять его полетное задание.

Устойчивая и быстрая связь с группой БЛА позволяет применять гибкие тактические приемы эффективного противодействия эшелонированным системам ПВО. Концепция "рой дронов" как раз базируется на быстром перестроении боевого порядка "роя", комбинации ударных и разведывательных БЛА идущих в первом атакующем эшелоне, которые в реальном времени "взламывают" ПВО противника, нанося первичный ущерб его РЛС и передавая целеуказания второму эшелону - самолетам тактической авиации, среди которых окажутся и операторы "роя дронов". Не стоит забывать, что на "рой дронов" комплексы ПВО буду расходовать свой боекомплект, который не бесконечен. Противовоздушный бой может сложиться так, что на второй эшелон этого боекомплекта не хватит.

Естественно, это идеальная картина развития технологий БЛА будущего, которая однозначно будет влиять на дальнейшее совершенствование комплексов и систем ПВО. Так сейчас и происходит, наши зенитные комплексы успешно борются с новым видом угрозы. Поэтому то, что придумали американцы, в принципе верно и перспективно, однако есть нюансы.

Как известно, БЛА создавались как относительно недорогая замена самолетам и вертолетам, низкая стоимость которых складывалась из того, что бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) не имело четырехкратного резервирования, а разведывательные комплексы были более дешевого исполнения. Стоимость одного палубного F/A-18F Super Hornet составляет около 101 млн долларов, его модификация EA-18G Growler стоит дороже за счет установленного специализированного БРЭО, которое отвечает за постановку помех (комплексы РЭБ). Беспилотный вариант EA-18G имеющий СДУ и, возможно, систему искусственного интеллекта (ИИ) может поднять цену до 120-130 млн долларов. В результате беспилотный EA-18G окажется дороже самого дорого стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk, который почти в три раза дешевле, чем F/A-18F Super Hornet.

В тоже время экипаж F/A-18F Super Hornet, состоящий из 2 человек, всегда будет эффективнее любого беспилотника в оценке обстановки, в принятии решений о применении оружия, а также в выполнении противозенитных и противоракетных маневров. К тому же идея создания беспилотников на базе самолетов МиГ-21 и Ту-16 была реализован в СССР в 60-е годы прошлого века. Однако она была признана не перспективной, так как с задачами по разведке и поражению целей в условиях сильного противодействия ПВО и РЭБ лучше всего справлялись реактивные БЛА, такие как Ту-141 "Стриж", Ту-143 "Рейс" и Ту-300 "Коршун".

Так что верной дорогой идут американцы, но не туда.