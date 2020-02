Верная дорога не туда: США создали беспилотник на базе самолета РЭБ

5 февраля 2020 года известное американское издание Popular Mechanics опубликовало статью The Navy's Surprise Unmanned Fighter Is a Glimpse of War's Near Future (Неожиданный беспилотный истребитель ВМС - это проблеск близкого будущего войны), в котором рассказало о том, как доблестные ВМС США провели испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА), созданного на основе палубного самолета РЭБ EA-18G Growler. Если быть точным, то в испытательных полетах, осуществлявшихся с военно-морской базы Патуксент-Ривер (штат Мэриленд) принимали участие два БЛА EA-18G и один пилотируемый EA-18G. При этом управление полетом двух БЛА осуществлялось с борта пилотируемого EA-18G.