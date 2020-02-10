Видео: грузовик спешил проехать перед поездом, но не успел

Около двух минут личного времени рассчитывал сэкономить водитель грузовика на железнодорожном переезде вблизи турецкого города Афьон в центре страны. Нужно было лишь надавить посильнее на педаль газа, переехать через пути перед носом у поезда и мчать дальше по своим делам.

Но вместо этого он проведет около трех недель на больничной койке, и это, по мнению врачей, удивительно удачный для него расклад. Столкнись грузовичок с поездом с другой стороны, не с правой, пассажирской, а с левой, водительской, медики уже не смогли бы ничем помочь. Ошметки машины локомотив протащил по путям еще почти 500 метров и извлечь оттуда помятого торопыгу было непросто

Расчеты водителя быстро проскочить переезд, судя по видео, нарушил слишком прочный шлагбаум, задержавший грузовик на путях лишнюю секунду-другую.