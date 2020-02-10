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10.02.2020 14:38
Рубрика: Общество

Зонд Solar Orbiter начал долгий путь к Солнцу

Текст: Наталья Панасенко
Фото: ESA / ATG Medialab Фото: ESA / ATG Medialab
Фото: ESA / ATG Medialab

Европейское космическое агентство (ESA) совместно с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило к Солнцу зонд Solar Orbiter. Зонд должен пролететь до 42 миллионов километров и в течение десяти лет изучить солнечную активность, исследовать магнитное поле звезды и ее влияние на Солнечную систему.

Ракета Atlas V411 с зондом Solar Orbiter была запущена 10 февраля с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). Менее чем через час после запуска зонд отделился от ракеты и через несколько минут отправил первый сигнал в Дармштадт (Германия). Через 76 минут после старта зонд открыл свои солнечные панели. Таким образом, первый этап миссии, решающий, прошел, по словам Рольфа Денсинга, директора центра управления полетами ESA, "довольно гладко".

Фото: YouTube
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Фото: NASA/Solar Dynamics Observatory
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Задача проекта, который оценивается почти в 1,5 миллиарда евро, состоит в том, чтобы получить новые знания о Солнце, которое находится от нас на расстоянии около 150 миллионов километров. Космическому аппарату потребуется около 3,5 лет, чтобы достичь центра нашей Солнечной системы. В целом проект рассчитан на десять лет.

1,8-тонный Solar Orbiter оснащен различными исследовательскими приборами. "У каждого из этих инструментов своя специфика, - сказал Гюнтер Хасингер, директор по науке ESA. - Это как оркестр: у каждого инструмента свой звук, и вместе они создают музыку". Уникальная особенность этого аппарата в том, что одновременно может быть проведено много измерений, которые впоследствии объединятся.

На поверхности Солнца температура около 5500 градусов по Цельсию, внутри - 15-16 миллионов градусов. На Solar Orbiter установлен специальный титановый теплозащитный щит, который позволит зонду приблизиться к поверхности Солнца на расстояние до 42 млн километров.

В 2018 году зонд NASA Parker Solar Probe подлетел еще ближе - на расстояние чуть более шести миллионов километров от Солнца. "Паркеру" пришлось выдерживать температуру около 1370 градусов по Цельсию.

Общество Космос Общество Наука

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