74-летний муж бросил Памелу Андерсон через SMS

Молниеносное расставание модели и актрисы Памелы Андерсон с очередным супругом приросло душераздирающей, грустной деталью. Оказалось, что инициатором расставания был именно он. Более того - уведомив о том беднягу Пэм посредством SMS, передает RadarOnline.

Напомним. Андерсон и кинопродюсер Джон Питерс сочетались браком 20 января в отеле Shutters on the Beach в Санта-Монике. При этом подчеркивалось, что Питерс добивался экс-модели более тридцати лет, пока не получил своё.

Но благость молодых длилась комично недолго - уже на двенадцатый дней появилась информация, что между супругами нет взаимопонимания и вообще ясности, чего они друг от друга хотят.

И вот объяснение: продюсер устрашился, что его "простая и спокойная" жизнь теперь может пойти наперекосяк.

"Это был чудесный и удивительный праздник любви. Но наш брак меня… испугал - я осознал, что в свои 74 хочу простой, спокойной жизни, а не пылких страсти на расстоянии", - написал супруге Питерс. Попросив у Пэм прощения и указав: идти дальше каждый свой дорогой - лучшее, что они могут предпринять в данной ситуации.

На это Памела ответила продюсеру: "Я тебя прощаю", приложив смайлик.

По информации издания никаких проблем далее у бывшей пары возникнуть не должно, поскольку их союз не был оформлен юридически.