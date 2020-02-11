Актеры из Таганрога показали в "РГ" чеховского "Злого мальчика"

Актеры таганрогского театра в рамках акции "Российской газеты", посвященной 160-летию Чехова, прибыли в Москву.

После работы в поезде, артисты в костюмах чеховских героев выступили в редакции "РГ", представив театральную зарисовку по мотивам чеховского рассказа "Злой мальчик" и "Правил для начинающих авторов".

Напомним, "РГ" на время превратила обычный пассажирский поезд "Таганрог - Москва" в настоящий театр на колесах. Таким образом было творчески обыграно путешествие из Таганрога в Москву, которое некогда совершил сам Антон Павлович.

Во время движения поезда актеры в костюмах встречали пассажиров на станциях, рассказывали о писателе и устраивали небольшие представления. Кроме того, по поездному радио транслировались зарисовки из биографии и произведений писателя. А вечером вагон-ресторан пассажирского поезда на время превратился в театральный салон, где под перестук колес труппа представила публике несколько чеховских сюжетов.

После небольшой экскурсии по редакции, актеры таганрогского театра отправились в государственную детскую библиотеку, где пройдет еще одно выступление.