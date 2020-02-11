Amazon запросила разрешение суда на допрос Трампа

Компания Amazon намеревается допросить президента США Дональда Трампа в рамках дела о тендере Пентагона. Организация уже подала запрос на разрешение суда.

AWS (дочерняя компания Amazon) ходатайствует о получении разрешения для вызова на дачу показаний семи человек, которые способствовали отбору исполнителя для программы совместной оборонной инфраструктуры и сыграли роль в итоговом присуждении контракта по JEDI, передает РИА Новости.

Речь идет о тендере Пентагона на десять миллиардов долларов, который получила компания Microsoft. Она в течение десяти лет будет заниматься созданием облачной инфраструктуры хранения данных для минобороны США.

Между тем главным претендентом на сделку считалась корпорация Amazon, которая была близка к тому, чтобы получить данный контракт весной 2019 года. Компания поставляет оборудование ЦРУ и различным правительственным агентствам США.

В Amazon заявляют, что оценка исключительно на основе сравнимых оферт привела бы к другому исходу тендера. В ноябре компания подала иск в федеральный суд США, оспаривающий данное решение американского оборонного ведомства. В своем иске компания в том числе обвинила самого Трампа в давлении на минобороны Соединенных Штатов.