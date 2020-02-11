Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии Polar-2020

Представители жюри отметили, что Анна Нетребко олицетворяет в музыке слово "экстра", а также обратили внимание на ее великолепный голос и "светящуюся харизму".
- Статус звезды имеет большое значение в мире оперы, но быть виртуозным вокалистом недостаточно. Опера - это еще и способность захватить внимание публики. Никто сегодня не делает этого лучше, чем Анна Нетребко. Когда она выступает, невозможно отвести взгляд, - говорится на сайте премии.
Еще одним лауреатом стала американская композитор Дайан Уоррен, чьи песни исполняют звезды в масштабах от Aerosmith до Леди Гаги. Организаторы назвали Уоррен "королевой на троне американской поп-музыки".
Победителей премии Polar за 2020 год объявили в столице Швеции Стокгольме. Награды (предполагающие финансовый эквивалент) им будут вручены позже - в начале июля.
Напомним, премию, основанную легендарным продюсером группы АВВА Стигом Андерсоном, присуждают с 1989 года.