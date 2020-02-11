Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии Polar-2020

Оперная дива Анна Нетребко получила шведскую музыкальную премию Polar. Как пояснили свой выбор организаторы, российская певица как никто другой умеет завоевывать внимание публики. Даже далекой от оперного искусства.

Представители жюри отметили, что Анна Нетребко олицетворяет в музыке слово "экстра", а также обратили внимание на ее великолепный голос и "светящуюся харизму".

- Статус звезды имеет большое значение в мире оперы, но быть виртуозным вокалистом недостаточно. Опера - это еще и способность захватить внимание публики. Никто сегодня не делает этого лучше, чем Анна Нетребко. Когда она выступает, невозможно отвести взгляд, - говорится на сайте премии.

Еще одним лауреатом стала американская композитор Дайан Уоррен, чьи песни исполняют звезды в масштабах от Aerosmith до Леди Гаги. Организаторы назвали Уоррен "королевой на троне американской поп-музыки".

Победителей премии Polar за 2020 год объявили в столице Швеции Стокгольме. Награды (предполагающие финансовый эквивалент) им будут вручены позже - в начале июля.

Напомним, премию, основанную легендарным продюсером группы АВВА Стигом Андерсоном, присуждают с 1989 года.