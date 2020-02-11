Более 16,5 тысячи автобусов было проверено столичной Госавтоинспекцией на дорогах Москвы в январе. И треть из них не соответствовала требованиям безопасности дорожного движения. Причем некоторые из них перевозили пассажиров с неисправными тормозами, а некоторые - с неисправным рулевым управлением.

Вспоминается авария прошлого года, когда автобус въехал в остановку общественного транспорта. Никто не погиб и не получил травм. Но на видео из кабины водителя было видно, что он отчаянно крутит руль влево, а машина едет вправо. В итоге - авария. Неисправность рулевого управления налицо. Как такой автобус вышел на маршрут - до сих пор не понятно.

Как сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД, ее сотрудниками ежедневно пресекаются нарушения правил со стороны водителей автобусов, выявляются факты нелегальных грузовых и пассажирских перевозок, а также факты эксплуатации таких автобусов с неисправностями. Проверяется соответствие конструкции, исправность рулевого управления и тормозной системы, наличие и функционирование аварийных выходов.

Только в январе этого года было проверено на столичных дорогах 5970 автобусов междугороднего сообщения, 1033 автобуса международного сообщения, 3254 автобуса, осуществляющих перевозку пассажиров для производственных нужд, 6292 автобуса, осуществляющих пассажирские перевозки под видом "заказных".

Выявлено 5670 административных правонарушений, в числе которых такие, как управление автобусом без технического осмотра, с неисправной тормозной системой либо неисправным рулевым управлением, с неисправным тахографом, либо не имеющим тахографа.

Напомним, что сейчас тахографами должны оснащаться все автобусы, кроме городских. Однако уже с 1 июля этого года тахографы должны быть установлены и на них.

Как отметили в столичной Госавтоинспекции, при проведении осмотра сотрудниками ДПС и технического надзора выявлено 240 автобусов с неисправностями, а также в конструкцию которых были внесены изменения без согласования с ГАИ. Как правило, это дополнительные посадочные места, кустарным способом втиснутые в салон.

Ну а по итогам всех этих проверок 51 автобус был отправлен на специализированные стоянки.

Напомним, что автобусы уже несколько лет подряд считаются одним из самых опасных видов транспорта. По данным страховщиков, он занимает первую строчку в рейтинге автомобильного транспорта. По данным ГИБДД за 11 месяцев прошлого года ситуация с аварийностью автобусов переломилась. Пожалуй, впервые в целом по России наметилась положительная динамика. Сокращается количество аварий с автобусами, а также погибших и раненых в них. Число ДТП, зафиксированных за это время, снизилось на 5,6 процента и составило 5024 случая. Количество погибших сократилось на 16,3 процента. Всего погибли 205 человек. Число раненых уменьшилось на 2,3 процента и составило 7854 человека.