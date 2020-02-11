Черногория одобрила выдачу первого гражданства за инвестиции

Как сообщила "РГ" управляющий директор Moscow Sotheby's International Realty Ирина Мошева, он подавал заявку в ноябре, срок рассмотрения занял фактически 3 месяца.

"Программа гражданства Черногории демонстрирует одни из рекордных сроков, и наряду с вступившими в силу изменениями по поводу возможности включения детей в программу, программа становится одной из самых привлекательных на рынке инвестиционных гражданств", - заявила она.

Для получения гражданства Черногории необходимо приобрести недвижимость, а также инвестировать в государственный фонд страны. Минимальный размер взноса - 350 тысяч евро. Инвесторам будет предложено два варианта. Первый: инвестиции в размере 450 тысяч евро в одобренные правительством проекты в развитых регионах. Второй: 250 тысяч евро в проекты в менее развитых регионах и благотворительный взнос в 100 тысяч евро в госфонд. Продать актив инвестор сможет уже через 5 лет, сохранив при этом статус гражданства бессрочно.

Сама программа была запущена в июле 2018 года, прием заявок начался осенью прошлого года. Правительство ограничило сроки действия программы до трех лет и количество заявлений на гражданство до 2000 инвесторов. За несколько месяцев количество заявок превысило 1000. Как писала ранее "РГ", черногорская программа - это одна из самых доступных на сегодня инвестиционных программ европейского гражданства.