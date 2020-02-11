Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 974

Пневмония, вызванная вирусом нового типа 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй за сутки унесла жизни 103 человек. Таким образом, число жертв в провинции достигло 974.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения, выздороветь удалось 2222 пациентам. Число случаев инфицирования в провинции составило 31728.

Напомним, за предыдущие сутки коронавирус установил печальный рекорд - от него умерли 97 человек. Общее число погибших в провинции Хубэй превысило количество жертв эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 года. В настоящее время распространение вируса пошло на спад.

Необходимо носить медицинскую маску и менять ее каждые два-три часа, часто мыть и дезинфицировать руки, промывать нос изотоническим раствором соли. Среди способов профилактики - отказ от рукопожатий, поцелуев, объятий.