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11.02.2020 01:54
Рубрика: В мире

Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 974

Пневмония, вызванная вирусом нового типа 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй за сутки унесла жизни 103 человек. Таким образом, число жертв в провинции достигло 974.

Фото: AP Photo/Arek Rataj
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения, выздороветь удалось 2222 пациентам. Число случаев инфицирования в провинции составило 31728.

Напомним, за предыдущие сутки коронавирус установил печальный рекорд - от него умерли 97 человек. Общее число погибших в провинции Хубэй превысило количество жертв эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 года. В настоящее время распространение вируса пошло на спад.

Необходимо носить медицинскую маску и менять ее каждые два-три часа, часто мыть и дезинфицировать руки, промывать нос изотоническим раствором соли. Среди способов профилактики - отказ от рукопожатий, поцелуев, объятий.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Распространение коронавируса 2019-nCoV

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