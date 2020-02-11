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11.02.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с процентами по вкладам после снижения ключевой ставки

Текст: Роман Маркелов
Средние ставки по вкладам в 2020 году будут только снижаться. Главный катализатор процесса - снижение ключевой ставки Банка России. Регулятор опустил в пятницу опустил ее до с 6,25 до 6% годовых и намекнул, что будет делать это и дальше.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

По мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, к концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%. Вероятно, что регулятор может снизить ключевую ставку еще раз уже на следующем заседании в марте, допускает он. Таким образом, в первом полугодии ставки по вкладам могут продолжить движение к 5,3-5,5%, а к концу года приблизиться к уровням 5%, не исключает Бахтин.

Фото: iStock
Чем заменить банковский вклад для роста своих накоплений

По сути вклады уже перестали быть средством заработка, дальше реальная ставка по ним выгоднее не станет. Так, средняя ставка по вкладам (сейчас в топ-10 банках по объему вкладов населения - 5,76%) будет приближаться к 5%, а годовая инфляция - к 4% (это цель Банка России). "Мы являемся свидетелями долгосрочного тренда на снижение доходности банковских вкладов, на этом фоне все больше держателей депозитов будет разочаровываться в этом инструменте и искать им более выгодные альтернативы", - подчеркивает Бахтин.

По мнению аналитика, банки будут все активнее предлагать клиентам различные инвестиционные решения, поскольку многие банковские вкладчики уже знают о том, что на рынке есть инструменты с доходностью выше, чем по депозитам. Такая тенденция не только сохранится в этом году, но и усилится, ожидает Бахтин. "К примеру, банки будут развивать такое направление, как инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Кроме того, банки могут чаще предлагать клиентам покупку собственных облигаций, в том числе предлагая их приобретение на индивидуальный инвестиционный счет", - прогнозирует аналитик.

Что касается поведения самих вкладчиков, то все больше бывших держателей вкладов будут выбирать такие традиционные инструменты рынка ценных бумаг как акции и облигации, а часть инвесторов остановится на структурных продуктах, представляющих собой по сути уже готовые инвестиционные портфели. Все эти решения предполагают потенциальную доходность выше банковского депозита, указывает Бахтин.

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