Что будет с процентами по вкладам после снижения ключевой ставки

По мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, к концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%. Вероятно, что регулятор может снизить ключевую ставку еще раз уже на следующем заседании в марте, допускает он. Таким образом, в первом полугодии ставки по вкладам могут продолжить движение к 5,3-5,5%, а к концу года приблизиться к уровням 5%, не исключает Бахтин.

По сути вклады уже перестали быть средством заработка, дальше реальная ставка по ним выгоднее не станет. Так, средняя ставка по вкладам (сейчас в топ-10 банках по объему вкладов населения - 5,76%) будет приближаться к 5%, а годовая инфляция - к 4% (это цель Банка России). "Мы являемся свидетелями долгосрочного тренда на снижение доходности банковских вкладов, на этом фоне все больше держателей депозитов будет разочаровываться в этом инструменте и искать им более выгодные альтернативы", - подчеркивает Бахтин.

По мнению аналитика, банки будут все активнее предлагать клиентам различные инвестиционные решения, поскольку многие банковские вкладчики уже знают о том, что на рынке есть инструменты с доходностью выше, чем по депозитам. Такая тенденция не только сохранится в этом году, но и усилится, ожидает Бахтин. "К примеру, банки будут развивать такое направление, как инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Кроме того, банки могут чаще предлагать клиентам покупку собственных облигаций, в том числе предлагая их приобретение на индивидуальный инвестиционный счет", - прогнозирует аналитик.

Что касается поведения самих вкладчиков, то все больше бывших держателей вкладов будут выбирать такие традиционные инструменты рынка ценных бумаг как акции и облигации, а часть инвесторов остановится на структурных продуктах, представляющих собой по сути уже готовые инвестиционные портфели. Все эти решения предполагают потенциальную доходность выше банковского депозита, указывает Бахтин.