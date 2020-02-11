Делегация Фонда "Сколково" и Ассоциации IPChain посетила с деловым визитом штаб-квартиру ВОИС

В рамках делового визита по приглашению генерального директора ВОИС Фрэнсиса Гарри в штаб-квартиру Всемирной организации интеллектуальной собственности, прошедшего 31 января 2020 года в Женеве, делегация Фонда "Сколково" и Ассоциации IPChain представила разработанные в России новейшие сервисы по управлению нематериальными активами на цифровом рынке.

В своем приветствии участникам делегации Фрэнсис Гарри подчеркнул важность ставших уже хорошей традицией регулярных встреч с представителями Фонда "Сколково" и продуктивность совместного обсуждения цифровой повестки.

В состав делегации Фонда "Сколково" и Ассоциации IPChain вошли председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативными индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш и управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина.

Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов отметил, что институт интеллектуальной собственности нуждается в адаптации к формирующемуся новому технологическому укладу: "Блокчейн, искусственный интеллект, интернет вещей неизбежно требуют изменений в национальном регулировании интеллектуальной собственности и, возможно, на наднациональном уровне. Благодаря сотрудничеству с ВОИС у нас есть возможность обсуждать лучшие международные практики регулирования таких отношений, совместно находить подходы к его совершенствованию, а также к развитию трансграничного оборота прав".

В свою очередь, президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский указал на общность подходов и направлений развития в работе Ассоциации IPChain и ВОИС: "Сейчас мы видим, что по темпам роста нематериальные рынки обгоняют материальные. На 2018 год общая стоимость нематериальных активов в мире составила 53 триллиона долларов. Это означает, что ИС активно входит в экономический и правовой обороты. В этой сфере внедряются высокие технологии, формируется совершенно новая цифровая экосистема взаимоотношений. Мы со своей стороны предложили проверенную на практике архитектуру цифрового рынка интеллектуальной собственности и ряд цифровых платформ и сервисов для сферы ИС. Коллеги из ВОИС продемонстрировали целый ряд функциональных решений, способствующих повышению эффективности и прозрачности как индивидуального, так и коллективного управления интеллектуальными правами. Очевидно, что у нас есть точки соприкосновения, причем в абсолютно практической плоскости и уже сегодня. Было приятно удостовериться, что мы движемся в общемировом тренде, хотя, безусловно, в ряде вопросов российские наработки, особенно в части стандартизации цифрового обмена данными, явно выходят за рамки исторически сложившихся подходов".

Как объяснил советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш, "современный уровень технологического развития позволяет организовать обмен информацией об интеллектуальной собственности и транзакциях с ней в виде постоянно обновляемой цепочки событий. Мы предлагаем новую модель, благодаря которой все участники рынка получат доступ к универсальной, прозрачной и безопасной инфраструктуре обмена данными".

На базе сети IPChain - универсального решения для надежного фиксирования информации об объектах интеллектуальной собственности - уже работают сервисы, образующие полноценную инфраструктуру для управления нематериальными активами. Их продемонстрировала управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина. Представители ВОИС высоко оценили такие инновационные цифровые решения, как международный сервис для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности n'RIS, сервис для легального фонового аудио- и видеооформления коммерческих объектов FONMIX, программный комплекс для правообладателей и организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами HyperGraph, решение для мониторинга радио, ТВ, стриминговых сервисов, социальных сетей, публичного и живого исполнения Global Media Monitoring, биржа интеллектуальной собственности IPEX и цифровой сервис по патентованию в России и за рубежом Online Patent.

Управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина рассказала, как на практике происходит взаимодействие между сервисами инфраструктуры: "Все сервисы взаимосвязаны, что позволяет получать полную информацию об объектах и эффективно управлять ими на каждом этапе жизненного цикла. Это значительно упрощает работу с интеллектуальной собственностью, делает транзакции прозрачными и доступными для любого участника рынка. К примеру, через сервис n"RIS автор или правообладатель может задепонировать объект. Далее с зарегистрированным объектом можно проводить и другие операции - защитить от пиратства в n"RIS.Antipiracy, предоставить для легального воспроизведения через FONMIX и собрать полную отчетность о результатах его использования в разных источниках - от радио и телевидения до стриминговых сервисов и социальных сетей. Доступны и дополнительные возможности по монетизации - к примеру, на цифровой бирже IPEX. В свою очередь, универсальная инфраструктура IPChain позволяет фиксировать информацию об объектах интеллектуальной собственности в режиме реального времени".

По результатам встречи представители ВОИС высказали большую заинтересованность в сервисах инфраструктуры IPChain. Интеграция с цифровой инфраструктурой IPChain поможет повысить эффективность решений, разрабатываемых в данный момент ВОИС, - к примеру, сервиса по упрощению обмена информацией для локальных обществ по коллективному управлению авторскими и смежными правами WIPO Connect. Также стороны обменялись опытом по организации образовательных программ в области интеллектуальной собственности и наметили пути дальнейшего сотрудничества.

Российские сервисы, в свою очередь, планируют совместно с ВОИС работать над внедрением инструмента Digital Timestamp, позволяющего фиксировать цифровую временную метку действия - например, заключение договора с объектом.

Со стороны ВОИС во встрече приняли участие заместитель генерального директора, Сектор авторского права и творческих отраслей, Сильви Форбин, помощник генерального директора, Сектор глобальной инфраструктуры, Йо Такаги, директор Департамента стран с переходной и развитой экономикой Михал Швантнер, директор Отдела управления авторским правом Сектора авторского права и творческих отраслей Бенуа Мюллер, заместитель директора Отдела управления авторским правом Сектора авторского права и творческих отраслей Димитр Ганчев, руководитель программ Департамента стран с переходной и развитой экономикой Евгений Сесицкий, директор подразделения политики в области искусственного интеллекта (ИИ) Ульрике Тил и другие.