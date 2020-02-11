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11.02.2020 08:02
Рубрика: В мире

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Текст: Максим Макарычев
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты пришли к выводу о том, что за попытками Вашингтона не только ограничить Россию в мировой торговле оружием, но наложить санкции на строящийся газопровод "Северный поток-2", оказались менее заметны другие очевидные тенденции. А именно то, что Москва значительно увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты за последние два года, особенно в 2019 году. По данным Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США за первые одиннадцать месяцев 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в Америку после Канады, опередив Мексику.

Фото: iStock
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Die Welt отмечает, что, начиная с апреля, поставки российскими компаниями сырой нефти в США резко выросли с примерно десяти миллионов баррелей в месяц до 15-17 миллионов, в октябре достигнув показателя в 20,9 миллиона баррелей. В ноябре объем поставляемой нефти немного снизился до 19,2 миллиона баррелей. По сравнению с канадскими объемами в 130 миллионов баррелей, это мало, но, как отмечают аналитики, позитивный импульс становится все большим.

Еще лучше обстоит дело с нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом. В этом отношении Россия ранее была вторым по величине поставщиком в США. Однако в ноябре прошлого года объем поставки нефтепродуктов из России в США побил исторический рекорд и вырос более чем в два с половиной раза по сравнению с началом года.

По мнению экспертов, Россия грамотно сыграла на изменении конъюнктуры мирового рынка торговли нефтью и увеличила свой экспорт в США в прошлом году, во многом из-за того, что Вашингтон ввел санкции в отношении Венесуэлы и Ирана. В предыдущие годы Соединенные Штаты ежемесячно импортировали из Венесуэлы от 15 до 20 миллионов баррелей нефти и два миллиона баррелей нефтепродуктов, особенно сырой нефти. Летом 2019 года этот импорт был полностью остановлен из-за санкций, введенных по решению президента США Дональда Трампа. И тогда американские нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены обратиться за помощью к России.

Фото: iStock
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Как отмечает РИА Новости, в поставках российской тяжелой нефти также заинтересована Турция. В частности, крупный нефтеперерабатывающий завод Star специализируется на переработке сырой иранской нефти. Однако из-за санкций против Ирана в прошлом году азербайджанская нефтяная компания Socar попросила россиян помочь снабжать Турцию необходимой нефтью. В итоге экспорт российской нефти в Турцию за первые одиннадцать месяцев 2019 года составил 3,41 миллиарда долларов, показав рост на целых 450 процентов. В Соединенных Штатах, кстати, за тот же период россияне экспортировали нефть и нефтепродукты на 5,76 миллиарда долларов. Это на 70 процентов больше, чем два года назад.

Как заключает немецкое издание, поставки российских нефтяных предприятий за границу возросли и в Европу. В целом, по данным Таможенной службы, РФ экспорт нефти за первые 11 месяцев 2019 года вырос на 3,8 процента.

В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ Санкции и антисанкции

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