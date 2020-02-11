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11.02.2020 22:24
Рубрика: В мире

Два подобранных на улице кота объездили всю Японию в рюкзаке хозяина

Текст: Константин Волков

Японский веб-аналитик Дайсукэ Нагасава путешествует по всей Японии со своими котами и рассказывает об этом в соцсетях. Животные уже стали звездами интернета. В разных городах страны проходят выставки с фотографиями котов на фоне разных достопримечательностей - от цветущей сакуры до Фудзи, а фотоальбомы с ними продаются в книжных магазинах. В одном из больших универсальных магазинов Токио, Daimaru, в отделе багажа появились постеры с этими котами.

Фото: the_cat_named_meowmeow/Instagram
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В Японии много известных котов, одних хвостатых станционных смотрителей штук 20, а в префектуре Хиросима есть два кота, которые уже несколько лет пытаются попасть в местный музей, но не могут - охранник их выгоняет. Но два приблудных в прошлом, а теперь ухоженных кота-путешественника выделяются даже на общем фоне японского культа котиков.

Котов-путешественников зовут Дайкити и Фуку-тян. Дайкити был найден замерзающим в парке, рыжий Фуку-тян жил на улице в картонной коробке.

Сейчас у котов все хорошо. Они уже посетили все 47 префектур Японии. Среди японцев весьма немногие могут сказать о себе то же самое.

Передвигаться коты предпочитают не на своих четырех, а сидя в рюкзаке Нагасавы-сана или в специально сделанной для них коляске.

Нагасава-сан рассказывает, что идея брать котов с собой появилась у него в 2011 году. По работе он часто уезжал в командировки, чем очень расстраивал питомцев. Тогда хозяин решил, что коты тоже должны посмотреть мир.

Кстати, такое решение оказалось хорошим маркетинговым ходом. Мало ли в Японии веб-аналитиков без котов? А вот с котами - всего один, и его знают все.

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