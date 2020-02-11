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11.02.2020 00:32
Рубрика: В мире

Двое полицейских ранены при стрельбе в магазине Walmart в Арканзасе

Текст: Андрей Васильев

Очередной случай стрельбы в магазине Walmart, расположенном в восточном Арканзасе, завершился ликвидацией подозреваемого и ранениями двух полицейских, один из которых находится в критическом состоянии, сообщает Fox News.

В понедельник, 10 февраля, офицеры прибыли по сигналу из магазина сети супермаркетов в Форрест-Сити, городке с населением в 14 тысяч человек, расположенном примерно в 150 километрах к востоку от Литл-Рока. Подозреваемый сразу выпустил четыре пули в одного полицейского и ранил другого. Стражи порядка смогли открыть ответный огонь и застрелили злоумышленника.

Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
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"Благодаря храбрости и быстрому реагированию офицеров сегодня было спасено множество жизней, - заявил на пресс-конференции мэр города Форрест Седрик Уильямс. - Благодаря их героизму и быстрому реагированию ни один мирный житель не пострадал". "Наши молитвы и мысли связаны с двумя полицейскими, которые получили ранения сегодня утром во время стрельбы в магазине Walmart, расположенном в городе Форрест", - написала полиция штата Арканзас в Facebook.

Следователи сказали, что полицейские знали подозреваемого. Шериф опознал его как Бобби Гиббса, сообщает Fox 16. "Это не похоже на Бобби, которого я знаю. Мы выросли вместе, вместе играли в одном дворе, спали в одной постели рядом друг с другом", - сказал Аллен Макгоуэн, двоюродный брат подозреваемого и помощник менеджера в магазине Walmart в Хелене, штат Теннеси. Макгоуэн сказал, что работал в магазине в Форрест-Сити в течение десяти лет, прежде чем перевестись в Хелен.

Полиция штата Арканзас ведет расследование обстоятельств трагедии.

Фото: Reuters
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После массовой бойни, в ходе которой погибли 22 человека в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, 3 августа прошлого года, ретейлер подвергся критике за недостаточную безопасность в магазинах, сообщает The Associated Press. Нападавшему, которому в субботу были предъявлены в общей сложности 96 обвинений, по законам штата грозит смертная казнь.

Walmart расширил охрану во всех своих магазинах в Эль-Пасо, включив в нее вооруженного сотрудника полиции в штатском и дополнительного охранника. В ноябре пресс-секретарь компании заявила, что наем сотрудников в Эль-Пасо для охраны не является общей политикой подразделений ретейлера. Неясно, какие меры безопасности были обеспечены в магазине компании в Форест-сити.

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