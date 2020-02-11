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11.02.2020 17:47
Рубрика: Экономика

"Газпром" рассчитывает запустить "Северный поток-2" в конце года

Текст: Роман Маркелов
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Газпром" рассчитывает, что запуск газопровода "Северный поток-2" состоится в конце 2020 года. Об этом говорится в презентации компании ко дню инвестора. "Запуск: конец 2020 года", - цитирует презентацию "Газпрома" РИА Новости.

Фото: nord-stream2.com
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Ранее завершение строительства "Северного потока-2" планировалось до конца 2019 года, а его введение в эксплуатацию - в начале 2020 года. Однако в декабре 2019 года США ввели санкции против зарубежных компаний-подрядчиков "Газпрома" по строительству газопровода. После этого суда швейцарской компании Allseas остановили работу и покинули датскую акваторию, где оставалось достроить заключительный участок "Северного потока-2".

После этого президент Владимир Путин заявил, что Россия сама может достроить газопровод, но на несколько месяцев позже. Он отмечал, что "Северный поток-2" начнет работу в конце 2020 или в начале 2021 года. Министр энергетики Александр Новак указывал, что газопровод может достроить российское судно-трубоукладчик "Академик Черский".

"Северный поток-2" включает две нитки газопровода через Балтийское море в Германию. Общая мощность газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет через территориальные воды либо исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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