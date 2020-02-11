Глава МИД Беларуси обсудил с послом России вопросы сотрудничества

Актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в проекции на интеграционное взаимодействие, а также график предстоящих контактов вошли в перечень вопросов, которые затронули во вторник глава МИД Владимир Макей и посол Российской Федерации Дмитрий Мезенцев, информирует 11 февраля источник во внешнеполитическом ведомстве РБ.

Буквально накануне, как уже сообщал "СОЮЗ", с большим оптимизмом оценил состоявшиеся в минувшую пятницу в Сочи переговоры лидеров Союзного государства первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой, дав позитивную оценку, в частности, двустороннему сотрудничеству в торговой сфере. Об этом он заявил в воскресенье, комментируя итоги прошедших в Сочи переговоров на высшем уровне.

"Переговоры в Сочи прошли в конструктивном, нормальном и абсолютно рабочем ключе. В течение дня мы несколько раз встречались с российскими коллегами в разных форматах", - пояснил Крутой, который был в составе делегации. По его словам, на уровне президентов обсуждалась очень широкая повестка двусторонних отношений, много времени Владимир Путин и Александр Лукашенко "уделили результатам внешней торговли между нашими странами за прошедший год".

Очень много времени президенты, по его словам, уделили и рассмотрению ситуации со строительством атомной электростанции в Островце с учетом предстоящего завершения работ на первом энергоблоке.

Первый вице-премьер озвучил и подробности о достигнутых договоренностях в отношении поставок в республику нефти и газа. Российская сторона дала понять, что "белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", сказал Дмитрий Крутой.

Стоит напомнить, что президент России пообещал содействие в работе с российскими добывающими компаниями, в том числе в части поставок через "Транснефть". Владимир Путин назначил ответственным по работе с РБ на нефтяном рынке Дмитрия Козака, который до недавнего времени курировал энергетическую сферу на посту вице-премьера.