Госдума сняла депутатские полномочия с Геннадия Кулика

Госдума на своем заседании досрочно прекратила депутатские полномочия Геннадия Кулика. Он станет советником председателя нижней палаты, а освободившийся мандат перейдет к бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву, отметили в "Единой России".

Основанием для снятия полномочий стало соответствующее письменное заявление Кулика, который входил во фракцию парламентского большинства.

Ранее о судьбе освободившегося мандата и новой работе Геннадия Кулика журналистам рассказал вице-спикер Госдумы, глава фракции ЕР Сергей Неверов. Он также рассказал, что фракция видит в Гордееве будущего вице-спикера Госдумы, а сам Неверов намерен более плотно заниматься партийными вопросами без статуса зампреда.

Отметим, что на выборах в Госдуму 2016 года Гордеев возглавлял ту же региональную группу, из числа которой избирался и Кулик.