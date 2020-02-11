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11.02.2020 11:26
Рубрика: Спорт

Источник: Семин покинет пост тренера "Локомотива" по окончании сезона

Текст: Максим Домчев
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Руководство московского футбольного клуба "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным, который истекает по завершении текущего сезона летом 2020 года, сообщает metaratings.ru со ссылкой на свой источник.

Юрий Семин опроверг слухи о своей отставке

Данный вопрос генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе вынес на обсуждение членам совета директоров клуба, которые большинством голосов выступили за прекращение работы с 72-летним специалистом.

Причиной тому разногласия между Семиным и руководством по вопросам комплектования состава и дальнейшего развития. Кроме того, у тренера в последнее время обострились отношения с некоторыми ведущими игроками. В частности, у Семина был конфликт с нападающим Федором Смоловым, который в конце января ушел из "Локомотива" в аренду в испанскую "Сельту".

Семин возглавляет "Локомотив" с 2016 года. За этот период команда стала чемпионом и вице-чемпионом России. После 19 туров текущего первенства железнодорожники занимают пятое место, имея в активе 34 очка и на 11 баллов отставая от лидера - санкт-петербургского "Зенита".

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