Источник: Семин покинет пост тренера "Локомотива" по окончании сезона

Руководство московского футбольного клуба "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным, который истекает по завершении текущего сезона летом 2020 года, сообщает metaratings.ru со ссылкой на свой источник.

Данный вопрос генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе вынес на обсуждение членам совета директоров клуба, которые большинством голосов выступили за прекращение работы с 72-летним специалистом.

Причиной тому разногласия между Семиным и руководством по вопросам комплектования состава и дальнейшего развития. Кроме того, у тренера в последнее время обострились отношения с некоторыми ведущими игроками. В частности, у Семина был конфликт с нападающим Федором Смоловым, который в конце января ушел из "Локомотива" в аренду в испанскую "Сельту".

Семин возглавляет "Локомотив" с 2016 года. За этот период команда стала чемпионом и вице-чемпионом России. После 19 туров текущего первенства железнодорожники занимают пятое место, имея в активе 34 очка и на 11 баллов отставая от лидера - санкт-петербургского "Зенита".